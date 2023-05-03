全牛齡加國牛肉擬開放 藍批放水：又拿人民食安換騙局

食藥署4月27日宣布將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期30天。國民黨立委林思銘今在立法院國民黨團的記者會上批評，加拿大牛肉有狂牛症疑慮，現韓國、中國大陸及菲律賓等都仍暫停進口，政府連查核報告都沒有，「這不是放水、什麼是放水？」

林思銘也表示，傳出開放加牛肉是為了簽台、加雙邊貿易協議，但過去開放萊豬時也是以台、美貿易協議為由，蔡英文總統口中的「水到渠成」至今都沒簽成，加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）也沒消息，根本又是一場拿人民食安健康當交換的一場騙局。

國民黨立委呂玉玲也表示，2015年加拿大牛肉驗出有狂牛症，2021年則是仍有加拿大牛隻檢驗出狂牛症，從2020年開放萊豬到現在，蔡政府都是一紙公文就不顧食安、要人民自行承擔開放的健康風險。

呂玉玲質疑，就算要開放，也應和民眾民代事先溝通，而不是直接決定進口後才預告說30天，根本反其道而行，「政府到底有什麼秘密不能說？」呂玉玲也指出，也傳出是為讓加拿大支持我國進入CPTPP，除擔憂又是騙局，也呼籲政府，就算交換國際利益，也不能犧牲國人健康來當談判籌碼。

林思銘表示，狂牛症會引起神經系統問題，人類食用可能會神經衰退、記憶力喪失及失去平衡等甚至其他更嚴重狀況，2022年英國才有媒體又報導了加拿大牛隻的相關問題。

林思銘指出，不管政府要交換什麼利益，要民眾負擔風險都是不道德的事情，食安是不能退守的防線，國民黨團要求維持現行規定，不能草率開放加拿大全齡牛肉，民進黨拿食安開玩笑，更是不負責任。