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翡翠水庫原水專管貫通邀歷任市長 蔣萬安還邀這個人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴北投區公所參加里長座談受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴北投區公所參加里長座談受訪。記者楊正海／攝影

台北市政府規畫「翡翠原水專管工程」5月12日將全線貫通，預計明年6月通水。網路論壇討論是誰的政績？台北市長蔣萬安上午受訪表示，謝謝每位參與公共工程的人，會邀請歷任市長，包括在環評、水保都有出力很多的新北市長侯友宜。

蔣萬安上午赴北投區公所參加里長座談受訪，針對翡翠原水專管工程，蔣萬安說，談到水就要飲水思源，市政就是一棒接一棒，前人種樹後人乘涼，歷任市長對於台北市建設發展都有貢獻，承先啟後，繼往開來才會造就今天的台北。

蔣萬安說，市府會邀請歷任市長，包括黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲，一起參與見證這重要的市政里程碑。此外，對於環評水保都出力很多的新北市侯市長也邀請，也包括行政院經濟部水利署的首長，也會邀請，感謝參與這樣重大建設的人，謝謝他們的付出。

蔣萬安 環評

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