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開放加國牛肉加入CPTPP？吳釗燮：加拿大態度很清楚

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮今天上午到立法院外委會備詢。圖／聯合報資料照片
外交部長吳釗燮今天上午到立法院外委會備詢。圖／聯合報資料照片

食藥署近日預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，行政院也在昨日晚間做出回應，強調政府也已進行審慎的風險評估，確認可忽略相關食用風險，衛福部始依法辦理預告作業程序。若確實開放是否有利於台灣加入CPTPP？外交部長吳釗燮今表示，加拿大對台灣參與的態度已經非常清楚。

針對各界關心加拿大牛肉的安全問題，行政院代理發言人羅秉成昨晚表示，加拿大目前已是世界動物衛生組織（WOAH）評定的牛海綿狀腦病（BSE）風險可忽略國家，針對加拿大所提出的30月齡以上加國牛肉輸台申請，政府也已進行審慎的風險評估，確認可忽略相關食用風險，衛福部始依法辦理預告作業程序。

加國全牛齡牛肉進口開放成進行式，外傳台灣有意做開放就是要爭取加拿大支持台灣加入CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定，開放是否有利於台灣參與CPTPP，吳釗燮今至立法院接受媒體提問時說，台灣與CPTPP會員國都有保持密切聯繫，他認為，加拿大對於台灣參與的態度已經非常清楚，就是任何一個申請者只要符合CPTPP的高標準，都應該被歡迎加入。

吳釗燮並表示，台灣與加拿大在投資保障協議的會談已經正式開始，也希望很快有一個成果，他認為，現在看得到的就是台灣與加拿大的經貿關係正在快速進展中。

加拿大 吳釗燮 行政院 CPTPP

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