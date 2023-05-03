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出訪巴國總統就職典禮過境美國？吳釗燮：仍規劃中

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮今上午到立法院外委會備詢前受訪。圖／聯合報資料照片
外交部長吳釗燮今上午到立法院外委會備詢前受訪。圖／聯合報資料照片

我國友邦巴拉圭共和國於4月30日舉行總統大選，由親台的紅黨總統候選人潘尼亞（Santiago Peña）拿下勝選。對於預計8月舉行的巴國總統就職典禮，我國是否出席，甚至有過境美國的規劃。外交部長吳釗燮表示，行程還在規劃中，尚未成熟，他不適合對外說明。

針對巴拉圭總統大選甫結束，吳釗燮今上午接受媒體提問時表示，我國已透過我國駐巴拉圭大使韓志正於第一時間向當選人潘尼亞表達恭賀之意，而在接下來的過渡期，外交部將思考有什麼適合的活動，以確保我國與巴拉圭的邦誼不受影響。

吳釗燮表示，巴國總統當選人潘尼亞對台灣非常友好，也不斷強調要與台灣維持良好關係，我國應該可以找到更好的方法來強化雙邊關係。不過他表示，兩國政策討論現階段仍以巴國現任總統為主，只會針對潘尼亞就任之後的政策與他討論。

吳釗燮說，潘尼亞對於台灣的恭賀有正面回應，台灣對巴國新政府充滿期待。

至於，我國總統或副總統是否在今年8月15日出訪參加巴國新任總統的就職典禮，甚至規劃行程過境美國。吳釗燮則說，這個還在規劃當中，如果說時機還沒有成熟，他不適合講。

吳釗燮 潘尼亞 巴拉圭

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