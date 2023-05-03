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AIT將率美國防廠商 首度參加今年「台北航太展」
外貿協會董事長黃志芳今天表示，美國在台協會(AIT)今年9月將率美國防廠商，首度參加「台北國際航太暨國防科技展」，籌組「美國館」參展。
外貿協會和美台商會（USTBC）今在台北國際會議中心舉行台美國防童業合作論壇，與會者包括美軍退役中將StevenRudder、美台商業協會會長韓儒伯(RupertHammond)等約三百人。
黃金志芳致詞表示，貿協與美台商會是長期合作夥伴，在推動台美產業合作上關係密切，早在2019年時，他們在美國紐約聯合舉辦「台美企業高峰會」，邀請到蔡總統及許多重量級的台美企業領袖出席,展現雙邊經貿關係的密不可分。他特別感謝「美台商會」，在促進台美雙邊企業合作交流上，持續扮演深化雙方關係的關鍵角色。
黃志芳表示，今年9月舉辦的「台北國際航太暨國防科技展」，美國在台協會(AIT)將首度籌組「美國館」，促進美國和台灣企業的交流。已經報名的國際大廠包含英國航空系統公司、諾斯洛普格魯曼和洛克希德馬丁以及國防承包商L3Harris。
他表示，國防工業是台美合作的關鍵領域。今天的論壇和我國在9月份舉辦的「台北國際航太暨國防科技展」將創造更多邊合作機會。身為全球國防產業中的可靠合作夥伴，台灣很重視與美國企業合作的機會。
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