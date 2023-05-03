拚觀光 藍喊開放陸客團來台

蔡政府開放國人出入境，唯獨禁止國人赴陸團體旅遊，禁止大陸組團來台旅遊。國民黨立法院黨團昨天呼籲蔡政府盡速開放陸客來台。

國民黨立委林思銘說，交通部宣示拚觀光，今年要達成六百萬來台觀光人次，交通部長王國材說今年四月底止來台旅客已達一百五十五萬，但我國出國人數已接近三百四十萬人次，國人多出國觀光，國內的觀光誰來補？

林思銘提到，交通部「觀光發展基金」在二○一八年底，基金淨值來到歷史新高，共有一百八十九億元。二○一九年七月大陸暫停陸客自由行，陸客大幅減少，交通部開始對業者補貼；之後疫情重創觀光，二○二二年底基金淨值已是負十五點六億元，王國材承認「舉債度日」。

立委游毓蘭指出，蔡政府「禁團令」一天未解，恢復兩岸觀光便是空話，沒旅客，兩岸直航班機和包機自然沒人坐。