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鏡電視案 NCC今排審闖關

聯合報／ 記者彭慧明／台北報導
NCC今天將排案審查中嘉等多家系統台申請鏡電視上架86頻道。圖／聯合報系資料照片
NCC今天將排案審查中嘉等多家系統台申請鏡電視上架86頻道。圖／聯合報系資料照片

鏡電視上架案申請即將「滿周年」，在國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥祭出行政程序法前提下，據了解，ＮＣＣ今天將排案審查中嘉等多家系統台申請鏡電視上架八十六頻道、鏡電視董監事與負責人變更等案，且過關機率高。

據了解，ＮＣＣ例行會議日前討論鏡電視上架與董監事變更相關案，以及其他案件，由陳耀祥主持，副主委翁柏宗未參加鏡電視案討論。

按照程序，主委在昨天決定今天委員會議程。陳耀祥先前指出，審查鏡電視相關案件沒有高層施壓，鏡電視人事變更案、上架案依法有處理期限，不管過或不過都要做出決議。

ＮＣＣ七位委員中，包括自請迴避的副主委可能不投票外，兩位傳播背景委員可能仍有意見，包括主委在內共有四位委員，「驚險過關」機率高。據了解，兩位傳播背景的委員也會出不同意見書，表達對鏡電視相關案件的看法。

鏡電視去年取得執照後，負面話題沒停過，傳出有政治人士穿梭其中，還有錄音檔、各種簡訊截圖顯示陳耀祥、翁柏宗涉入。在野黨一路追著陳耀祥要求說明，ＮＣＣ委員會開會更多次發生委員彼此要求「迴避」的狀況。翁柏宗對鏡電視相關案件「自請迴避」；陳耀祥被檢舉護航鏡電視取得執照，近期被台北地檢署列他字案瀆職罪被告，立委要求他迴避，但他堅持清白，不須迴避，仍主持會議與討論相關案件。

鏡電視 陳耀祥 投票 NCC

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