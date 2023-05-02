【即時短評】扁鏗鏘有力 撕破賴「擴大排黑」國王新衣

前總統陳水扁今天久違地重返博愛特區，製造話題的吸睛功力依舊。從台北賓館到總統府前，短短400公尺，在大批媒體簇擁下就走了15分鐘，彷彿當年選戰「大進場」的排場。在鎂光燈下，扁手不抖了，更顯神采奕奕；但看在民進黨人眼裡，卻陷入進退維谷的處境。扁家弊案衍生的種種雙標，對綠營而言，既是共業，也是共犯。

陳水扁今天細數，任總統時通過洗錢防制法「是為了防制洗錢，不是為了防制參選」。他說這話，雖是為了不讓此次選罷法修法的「擴大排黑」，株連公民受憲法保障的參政權，但諷刺的是，當年的洗錢防制法最後辦到「海角七億」的阿扁一家人，自己至今卻毫無愧色？

去年5月，民進黨挾著人數優勢，強行表決通過「會計法」修正案，國務機要費除罪，扁成了最大受惠者。如今，他又出來對立法指手畫腳，民進黨從蔡英文總統到新共主賴清德，不是輕描淡寫就是未置一詞。儘管民進黨檯面上政治人物表面和扁保持距離，卻難擺脫「修法為扁家」形象。民進黨嘴上不說，用行動支持，也無怪乎保外就醫中的扁，敢一而再挑戰中監底線。

然而，陳水扁不愧是當年的「人權律師」。他對行政院前院長蘇貞昌卸任前，倉促用20天提出選罷法修正草案，有諸多一針見血批評：除了公職人員參選資格抄襲總統副總統，讓要參選村里長或鄉鎮市民代表的人也要比照總統級，甚至還以犯罪類型來限制終身參選資格，不符比例原則而有違憲疑義。扁的論點鏗鏘有力，形同撕破民進黨主席賴清德上任後「擴大排黑」的國王新衣。

另一個矛盾且荒謬的雙標，則是賴清德推動「擴大排黑」，卻無視扁家涉貪是民進黨內最該自清的一環。難道僅因「赦扁」的執念，就能姑息扁家違法行徑？