民眾黨立委呼籲個資法要更完善 不應該「一言堂」

民眾黨立委吳欣盈、張其祿今天舉行記者會，指本會期立法院各黨委員共提出多達17案的修正草案，但是最終順利排入審查議程的僅一份行政院提出的草案，完全無法回應立法院以及全國民眾的期待與要求，籲個資法應更加完善。

吳欣盈表示，民眾黨黨團提出的修正草案係參考歐盟GDPR的標準，擴大對於民眾個資的保護範圍，並降低團體訴訟的門檻，讓民眾權益受損時能夠有尋求救濟的管道。從源頭防堵個資外洩，方能避免民眾個資遭到有心人士的盜用，甚至淪為詐騙犯罪的受害者。此外，完善對於個資的保護也才能夠與國際接軌，為臺灣帶來加入DEPA的機會，強化國際競爭力。

張其祿認為，在個資保護法內容上，應該涵蓋「具嚇阻力之罰則」、「訴訟舉證規定」、「吹哨機制」及「獎勵輔導條款」等等實質內容；民眾黨團早已提出民眾黨版本「個人資料保護委員會組織法草案」及「行政院組織法修正草案」，以確實完備設立獨立二級監督機關之法源進行個資保護及監理；民眾黨版個資保護法也以明確條文強化個資保護及提高GDPR適足性，以達成個資保護目的。

中國科技大學前資訊學院院長陳振楠認為，必須藉由加速法規調適，以降低法規障礙對於新興科技創新服務的影響；並強化對個人隱私權以及人民不被干擾之權利的保障，建構對政府的信賴度。