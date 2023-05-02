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民眾黨立委呼籲個資法要更完善 不應該「一言堂」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委張其祿（左2）、吳欣盈（左3）與電訊盈科台灣分公司總經理林信宇（左1）、以及中國科大資訊學院前院長陳振楠（左4）舉行記者會，呼籲完善個資法。記者曾原信／攝影
民眾黨立委張其祿（左2）、吳欣盈（左3）與電訊盈科台灣分公司總經理林信宇（左1）、以及中國科大資訊學院前院長陳振楠（左4）舉行記者會，呼籲完善個資法。記者曾原信／攝影

民眾黨立委吳欣盈張其祿今天舉行記者會，指本會期立法院各黨委員共提出多達17案的修正草案，但是最終順利排入審查議程的僅一份行政院提出的草案，完全無法回應立法院以及全國民眾的期待與要求，籲個資法應更加完善。

吳欣盈表示，民眾黨黨團提出的修正草案係參考歐盟GDPR的標準，擴大對於民眾個資的保護範圍，並降低團體訴訟的門檻，讓民眾權益受損時能夠有尋求救濟的管道。從源頭防堵個資外洩，方能避免民眾個資遭到有心人士的盜用，甚至淪為詐騙犯罪的受害者。此外，完善對於個資的保護也才能夠與國際接軌，為臺灣帶來加入DEPA的機會，強化國際競爭力。

張其祿認為，在個資保護法內容上，應該涵蓋「具嚇阻力之罰則」、「訴訟舉證規定」、「吹哨機制」及「獎勵輔導條款」等等實質內容；民眾黨團早已提出民眾黨版本「個人資料保護委員會組織法草案」及「行政院組織法修正草案」，以確實完備設立獨立二級監督機關之法源進行個資保護及監理；民眾黨版個資保護法也以明確條文強化個資保護及提高GDPR適足性，以達成個資保護目的。

中國科技大學前資訊學院院長陳振楠認為，必須藉由加速法規調適，以降低法規障礙對於新興科技創新服務的影響；並強化對個人隱私權以及人民不被干擾之權利的保障，建構對政府的信賴度。

陳振楠建議，可參照歐盟「一般資料保護規範」，賦予當事人的自主權利：資料可㩗權、被遺忘權、拒絕權及個人化自動決策等，建構健康資料隱私保護的生態環境。

民眾黨立委吳欣盈呼籲完善個資法。記者曾原信／攝影
民眾黨立委吳欣盈呼籲完善個資法。記者曾原信／攝影

民眾黨 張其祿 吳欣盈 隱私權

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