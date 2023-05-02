柯文哲出席政大論壇 指要建立無情無義的政治文化防腐

民眾黨主席柯文哲今晚出席政治大學學生會四大政黨論壇活動，演講時提及他擔任台北市長的施政理念和績效，並闡述晨會精神和執行模式。學生提問若當選總統短期內想做的事為何？柯文哲回答，解決內部和諧、建立廉能政府等。

柯文哲說明，台灣馬上要解決的問題是內部和諧，內部和解才有辦法處理跟中國的關係。其次是廉能政府，這沒什麼困難，決心而已。再來，當領導人最重要的是要無情無義，因為領導人是法律的象徵，必須公平，「要有情有義國家不會進步，一定要無情無義」，只要可以做到無情無義，一天之間台灣的貪腐案件可以少掉百分之十五以上，要建立一種無情無義的政治文化。

柯文哲演講時提到，他任醫生時每台手術後都要寫檢討報告，任台北市長時每天七點半要跟各局處首長開晨會，每天開完會一定要寫會議記錄，要有會議結果和列管項目，開會要記錄，且全部公開上網以防弊。

柯文哲表示，政治有世俗的一面，但他有他的理念，一百年前蔣渭水發起新文化運動，他常常告訴自己，現在在做的就是一百年前蔣渭水沒有完成的命運；不管是執政或選舉，要把它當成改變社會文化的運動，去闡述理念。

「所以最近講藍白合、下架民進黨我都不太想聽」柯文哲說，下架民進黨然後呢？好像只是大家權力再分配而已，要有理念，而不是僅是政黨輪替就能改變政治文化。有學生質疑他的演講內容都是從台北市長的角度和經驗在分享，但現在要角逐的是總統，柯文哲回答，大原則不會變，以居住正義的議題來看，確實有因地制宜的問題，但要盡量堅持理想，做最小程度的妥協。

現場有人提問最低工資和大學生起薪問題，柯文哲回應，基本工資跟低薪是兩回事，他主張外勞跟基本工資脫鉤，但涉及人權等爭議。低薪有一個很重要的理由是源於教育，因為教育出來的學生沒有那個價值，市場是供需制度，該縮編的系要縮編，「如果那個系畢業起薪就很低，那那個系就該收了，所以台積電找不到工程師，但很多系畢業生卻找不到工作」。

柯文哲說，此行訪美幾乎到每個單位都被問到同一個問題，「蔡英文訪美，馬英九訪中，你的評論是什麼？」柯文哲回應，這只說明了台灣是個分裂的國家，因為兩人完全沒有協調，如果是講好一個去美國、一個去中國，大家是一體的，那還好辦，但明明不是，「你幹你的我幹我的，兩邊互別苗頭。」