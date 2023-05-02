【重磅快評】美軍工業者團來訪 暴露台灣社會幼稚偽善

媒體報導，蔡英文總統今天（二日）將接見美台商會國防產業訪問團。總統府發言人林聿禪卻指出，總統近日並無這項會見行程，並「建議」報導前應善為查證。另外，有綠營人士放出該團拜會行程消息，並宣稱美方訪賓願意受訪。多家媒體急忙趕到現場，發現根本沒有這回事，地主與記者都一頭霧水。

這起新聞緣於4月11日《日經亞洲》獨家報導，美國海軍陸戰隊退將魯德爾（Steven Rudder）將率25家國防工業商訪台，與本地業者討論合作生產無人機與彈藥，並將晉見總統蔡英文。新聞並引述美台商會會長韓儒伯說法，此行是為促進雙方國防工業合作，美方將找機會提供先進技術，並與台灣聯合開發無人機。

消息一出，親政府陣營大為興奮，認為是我國對美軍購屢傳交貨延遲，拜登政府終於正視問題，於是「給魚吃不如教釣魚」，開放合作生產武器，著實是雙方關係大突破。然而消息曝光兩天後，國防部在立法院答詢時表示，這項活動是民間產業界論壇，並非兩國政府之間對話。原來的「高大上」光環，頓時就打了折扣。

美台商會長期致力推動台灣向美軍購，每年在美國舉行國防工業會議，邀請雙方官員出席，已經行之多年。蔡政府上任後鼓吹發展國防產業，國內業界抓住近年台海緊張與俄烏戰爭的機會，頻頻在大眾面前露臉強調成績。總統府副秘書長黃重諺也在受訪時「提醒」聽眾，軍工相關企業股票近日的飆漲，引來配合炒作的質疑。

然而，美國軍工企業真的來到台灣，氛圍卻變得極其詭異。不僅訪團本身低調不願對外受訪，外交部宣稱與己無關，總統府更拚命撇清，強調不會接見。美國大廠要對本土業者技術支援，如此大大有助台灣防衛實力，又符合蔡政府國防自主政策的行為，不久前才被捧上天，怎麼突然又拚命閃避？

這其實展現的是，社會上對軍工相關產業所抱持，既矛盾又扭曲的態度。只要官方或業者拋出任何「國防自主」成績，頓時引來擁躉的叫好，儼然我方科技實力已經直追世界頂尖，歐美大國開發的先進武器，台灣也造得出來。另一方面，大眾只要聽到「軍火商」，立刻宛如痲瘋病患，認為代表的就是各種弊案，以及滿手的血腥骯髒錢。

這兩種說法都是悖乎事實：中科院或其他國內民間廠商，其努力不該被抹殺，但我國的基礎科技水平，確實落後先進國家一截；而且台灣市場狹窄，更使自力研發的單位成本大幅飆高。這些現實的客觀問題，都不是華麗的大內宣文字能夠化解；不是只要愛國（或者愛台），阻礙與挑戰就會突然降低。

另一方面，武器目的就是殺戮生命，先天帶有不義性，但在當今局勢下，建軍備戰仍然是必要之惡。以往中外的武器交易案，確實曾出現各式弊端，但任何金額龐大的政府採購，檯面下都難免遊說與角力，也可能出現賄賂等違法行為，關鍵並非軍火本身。此外，供應商在海外聘用當地代理商，也是市場普遍現象。甚至可說沒有代理商從中仲介，許多國際貿易根本作不起來，絕不僅存在於武器交易。

總之，從政府高層到民間所謂的意見領袖們，對美國軍工產業來訪的表現，正如同成語中的「葉公好龍」：一方面要吹捧上天，一方面又避之唯恐不及。兩種心態都不健康，都暴露出幼稚與偽善。