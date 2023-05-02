防疫降階！蔡英文歡迎各國來台觀光 蘇貞昌籲當事後諸葛

新冠疫情至今三年多，中央流行疫情指揮中心在昨日正式解編，疾管署今舉行「Covid-19捐贈暨授獎表揚晚會」感謝三年多來熱情捐贈物資的防疫英雄。總統蔡英文表示，除了感謝防疫團隊外，更歡迎世界各國來台觀光；前行政院長蘇貞昌則說，疫情剛開始全世界都認為台灣是受害最慘的國家，但台灣國家隊、加上國人高水準讓台灣拼出最佳成績。

蔡英文今出席「Covid-19捐贈暨授獎表揚晚會」時致詞時，首先感謝22縣市的防疫夥伴、部會團體代表，接著才提及指揮中心同仁，以及行政院長陳建仁、蘇貞昌、行政院首席防疫顧問張上淳，最後則是各國駐台使節代表。

蔡英文指出，防疫龐大複雜，要給民眾重要的防疫指引，醫護人員輪班照顧確診病患，在檢疫站頂著大太陽幫忙篩檢，參與武漢包機，還有檢驗人員，地方衛政、民政、警政系統都全力支援防疫，把通報關懷訪問系統建立起來；邊境防疫人員、防疫旅館、防疫車隊都相當辛苦，為台灣守住疫情防線。

「各行各業為防疫付出，要表達心中感謝永遠也說不夠。」蔡英文說，防疫過程要感謝太多人，台灣有你們真好，現場也有各國駐台使節，台灣防疫三年來，也跟各國攜手合作，一同走過疫情嚴峻挑戰。

最後，蔡英文表示，昨日台灣正式防疫降階，台北101也點燈告訴全世界重要訊息，國人接下來回到正常生活，也歡迎世界各國朋友來台觀光；感謝大家對防疫的貢獻，未來很多挑戰等著我們面對，繼續團結、繼續為台灣貢獻更多心力。

蘇貞昌則表示，三年前新冠病毒來得又凶又急，全世界都驚慌失措，都預判台灣一定會是受害最慘的國家，但台灣國家隊，中央地方、公私領域跨團隊合作，讓台灣挺了下來，拚出了最好的成績，相當不簡單，仰賴國人的高水準、政府有效率，共同努力下才走到今天。

「疫情讓我們更謙卑。」蘇貞昌說，因為自己曾參與其中，知道防疫相當辛苦；但面對過往防疫期間，應做事後諸葛亮，有哪些地方若日後再碰上，怎麼可以做得更好，應重新檢討盤點，把智慧留下來，台灣一定要更好。