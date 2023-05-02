快訊

澳交換生募款逾400萬！家屬「4點指控」全刪 網對比前後版本炸鍋

不只高雄！郭台銘再談核能政見 拋「一縣市一小型核電廠」

扁質疑選罷法修法 政院：人民對參選資格有高期待要求

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統陳水扁2日下午在民進黨立委賴惠員、王美惠的陪同下，依序拜會民進黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團及時代力量立法院黨團。記者曾原信／攝影
前總統陳水扁2日下午在民進黨立委賴惠員、王美惠的陪同下，依序拜會民進黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團及時代力量立法院黨團。記者曾原信／攝影

前總統陳水扁今天先後到總統府、行政院前及立法院請願，並質疑行政院提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，誤解該法立法意旨。行政院代理發言人羅秉成表示，台灣在民主化後歷經一次又一次民主選舉的洗鍊，台灣的民主制度運作也越趨成熟穩健，對於參選人的資格，人民有越來越高的期待與要求。

陳水扁指出，除非被判死刑或無期徒刑，否則有期徒刑的褫奪公權上限就是10年，行政院提出這個修正版本，立法院要強行通過，置法院於何地？他並指出，更生保護法、監獄行刑法也都強調行刑的目的是使受刑人改悔向上，適應社會生活，但這項修法無視更生保護，更褫奪終身參政權，是否合理？

羅秉成晚間回應，鑑於民選公職人員擔負執行監督、制衡行政部門的重責大任，其需具備更高的尊嚴、信賴及名譽等資格與條件，因此有必要完善公職候選人消極資格相關規定的修正。

羅秉成也說，我國早已有將特定犯罪紀錄作為職業限制或消極資格之一的立法先例，本案政院已於去年12月15日，連同「總統副總統選舉罷免法」以及「組織犯罪防制條例」送請立法院審議，政院也尊重相關意見的表達。

行政院 羅秉成

延伸閱讀

政府擬開放加拿大全月齡牛肉 政院：已有審慎風險評估

阿扁到凱道請願 總統府：不干涉司法

陳水扁上凱道為陳致中請願 總統府：不介入個案

陳水扁批選罷法有違憲爭議 「神愛世人也要愛更生人」

相關新聞

防疫是什麼？ 王必勝：陳時中叫大家戴口罩、我叫大家脫口罩

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。第二任指揮官王必勝表示，很多人都問防疫...

機師、空服員拒總統表揚 王必勝：所有職類都感謝

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，蔡英文總統、行政院長陳建仁都會出席，但...

陳水扁護子赴凱道行使請願權 陳其邁：由國會做決定

高雄市議員陳致中確定11日下午3點半需到地檢署報到，前總統陳水扁下午到凱道行使請願權，關注選罷法修正草案。高雄市長陳其邁...

影／為了寶貝兒不能參選 陳水扁精神抖擻重返凱道陳情

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案，被判刑定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁今天下午3點現身凱道，從...

5月11日發監倒數計時 陳致中：內心平靜

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，高雄地檢署受北檢囑託執行，雄檢已寄發傳票，陳致中訂5月11日下...

陳水扁上凱道陳情 總統府回應了

前總統陳水扁今天下午3點現身總統府前遞交請願書，質疑政院推出的「洗錢防制法」限制了參政權。總統府發言人林聿禪表示，陳水扁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦