防疫是什麼？ 王必勝：陳時中叫大家戴口罩、我叫大家脫口罩

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。第二任指揮官王必勝表示，很多人都問防疫在做什麼，但「簡單來說就是，陳時中叫大家戴口罩、我叫大家脫口罩」。

晚間7時半晚會開始，全場先起立未染疫身亡者默哀一分鐘，然而全場手機鈴聲此起彼落；接著播放「罩著做，調整向前走」的短片，紀錄國人疫情間持續戴口罩防疫的景況。

王必勝致詞時表示，感謝在座的每一個人給予的協助和支持。「很多人問防疫在做什麼？簡單的說，陳時中叫大家戴口罩，我叫大家脫口罩」。

他表示，三年來非常辛苦，但非常光榮，可以站出來為國家服務。我們沒辦法消滅病毒，但把傷害降到最小、克服難關。我們沒有極權專制，而是用民主法治達成國人和國際都肯定的防疫好成績；打不過意識形態巨人，但我們選擇繞過它、避開它。「報告總統、院長，我們完成任務了」。

5月1日起指揮中心解編，但首任指揮官陳時中細數每一年5月遇到的防疫難關。他表示，去年五月Omicron開始流行，每天幾萬人染疫，持續到7月多。

再前一年是諾富特旅館到集中檢疫所，接著5月9日二級警戒、5月19日升至三級警戒。但當時很明確做了決定，沒有封城，在三級警戒停了下來。直到8月、經過108天，把那波疫情控制住、確診歸零，可說是世界奇蹟。「當時救護車每天跑，每天都很辛苦，但我們度過了」。