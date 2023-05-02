機師、空服員拒參加新冠表揚晚會 陳時中：應多溝通

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，第一任指揮官陳時中也到場出席。但受邀的桃園市空服員職業工會和機師工會都拒絕出席，更表示「不願意當指揮中心的背板」。陳時中表示，每一個行業在過程中都有被限制、被傷害，心裡都有相當多的感受，應該多溝通。

對於今天出席感恩暨授獎表揚晚會，陳時中表示，「總不能又說百感交集，但今天非常興奮」。他表示，昨天指揮中心就確實解編，想起當時6月7日發起防疫新生活，現在則是「真正新生活真的開始了」。

但不是所有人願意出席這樣的場合，空服員和機師工會就拒絕出席。空服員工會強調「機組員在疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」，機師工會則對內發布聲明表示，已經針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟，「這個訴訟本身，就是我們清楚的立場與態度！」

陳時中表示，每一個行業在過程中都有被限制、被傷害，心裡都有相當多的感受，應該多溝通。