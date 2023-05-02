快訊

澳交換生募款逾400萬！家屬「4點指控」全刪 網對比前後版本炸鍋

不只高雄！郭台銘再談核能政見 拋「一縣市一小型核電廠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機師、空服員拒總統表揚 王必勝：所有職類都感謝

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
前指揮官王必勝再三強調要感謝所有職類的人員。記者楊雅棠／攝影
前指揮官王必勝再三強調要感謝所有職類的人員。記者楊雅棠／攝影

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，蔡英文總統、行政院長陳建仁都會出席，但受邀的桃園市空服員職業工會和機師工會都拒絕出席。對此，前指揮官王必勝表示，空服員、機師因為職業特殊性，在防疫邊境管制上較為特殊，較委屈；但再三強調要感謝所有職類的人員。

空服員工會強調「機組員在疫情期間承受的汙名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」，機師工會則對內發布聲明表示，已經針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟，「這個訴訟本身，就是我們清楚的立場與態度！」

王必勝表示，今天出席的職類共57個，邀請贈予約8百多人、到場400多人，有些人有事沒辦法前來，「很遺憾他們無法過來」。

王必勝說，空服員、機師因為職業特殊性，在防疫、邊境管制上角色比較特殊，受到委屈。「我當時在民航局表揚活動上也和他們致歉」，也再三強調，要感謝所有職類的人員。

另針對疫苗捐贈團體，包括鴻海、台積電和慈濟基金會，傳出未被受邀。王必勝表示，三個單位都要邀請，僅台積電未派代表出席，鴻海和慈濟都有派代表前來。

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚將舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。記者楊雅棠／攝影
昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚將舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。記者楊雅棠／攝影

機師 空服員 王必勝

延伸閱讀

監察院糾正劣質陸製快篩流市面 薛瑞元、吳秀梅、王必勝口徑一致

影／點名前後任發言人最辛苦 王必勝：謝謝莊大哥、羅小弟

指揮中心退場民調逾7成滿意 王必勝：全民努力的成果

影／1千多天疫情記者會960場謝幕 王必勝：很辛苦、很光榮

相關新聞

防疫是什麼？ 王必勝：陳時中叫大家戴口罩、我叫大家脫口罩

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。第二任指揮官王必勝表示，很多人都問防疫...

機師、空服員拒總統表揚 王必勝：所有職類都感謝

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，蔡英文總統、行政院長陳建仁都會出席，但...

陳水扁護子赴凱道行使請願權 陳其邁：由國會做決定

高雄市議員陳致中確定11日下午3點半需到地檢署報到，前總統陳水扁下午到凱道行使請願權，關注選罷法修正草案。高雄市長陳其邁...

影／為了寶貝兒不能參選 陳水扁精神抖擻重返凱道陳情

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案，被判刑定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁今天下午3點現身凱道，從...

5月11日發監倒數計時 陳致中：內心平靜

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，高雄地檢署受北檢囑託執行，雄檢已寄發傳票，陳致中訂5月11日下...

陳水扁上凱道陳情 總統府回應了

前總統陳水扁今天下午3點現身總統府前遞交請願書，質疑政院推出的「洗錢防制法」限制了參政權。總統府發言人林聿禪表示，陳水扁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦