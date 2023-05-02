機師、空服員拒總統表揚 王必勝：所有職類都感謝

昨已解編的中央流行疫情指揮中心今晚舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，蔡英文總統、行政院長陳建仁都會出席，但受邀的桃園市空服員職業工會和機師工會都拒絕出席。對此，前指揮官王必勝表示，空服員、機師因為職業特殊性，在防疫邊境管制上較為特殊，較委屈；但再三強調要感謝所有職類的人員。

空服員工會強調「機組員在疫情期間承受的汙名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」，機師工會則對內發布聲明表示，已經針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟，「這個訴訟本身，就是我們清楚的立場與態度！」

王必勝表示，今天出席的職類共57個，邀請贈予約8百多人、到場400多人，有些人有事沒辦法前來，「很遺憾他們無法過來」。

王必勝說，空服員、機師因為職業特殊性，在防疫、邊境管制上角色比較特殊，受到委屈。「我當時在民航局表揚活動上也和他們致歉」，也再三強調，要感謝所有職類的人員。