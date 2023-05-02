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時力黨團：基本權利限制顧及比例原則 前科者也是如此

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案，被判刑定讞並面臨解職，近期將發監執行，陳致中父親、前總統陳水扁（左）今天現身凱道遞交請願書，並到立法院各黨團陳情，時力黨團由總召邱顯智（右二）接見。記者邱德祥／攝影
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案，被判刑定讞並面臨解職，近期將發監執行，陳致中父親、前總統陳水扁（左）今天現身凱道遞交請願書，並到立法院各黨團陳情，時力黨團由總召邱顯智（右二）接見。記者邱德祥／攝影

前總統陳水扁今天說，行政院版的「公職人員選舉罷免法」修正草案有違憲爭議，時代力量立法院黨團表示，法律的修正不該因人設事，或者是為了滿足一時性的政治利益，所有國民的基本權利限制都應顧及比例原則與平等原則，「就算是前科者的基本權利也是如此」。

陳水扁下午在民進黨立委賴惠員、王美惠的陪同下，依序拜會立法院朝野黨團，陳水扁受訪時說，行政院在20天內提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，公職人員的參選資格竟然抄襲總統副總統，整部法案有非常不夠周延的地方，甚至有不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大。

時代力量立法院黨團晚間發布新聞稿說明，時代力量黨團一向主張，法律的修正不該因人設事，或者是為了滿足一時性的政治利益，所有的公共議題都應該切事地獲得討論，以兼顧不同的價值，建立一個禁得起憲法和人民考驗，能夠長久促進台灣發展的法律。

時代力量黨團指出，時力黨團自行政院提出「公職人員選舉罷免法」修正草案以來，就針對該草案限制參政權的規範合憲性提出擔憂。

時代力量黨團說，對於行政院版「公職人員選舉罷免法」修正草案的排黑條款，其中不分輕重、一律永久剝奪所謂「染黑」者投身政治的權利，這樣的作法有待商榷，時力黨團已經透過記者會，以及在內政委員會的質詢與法案審查當中，多次表達這樣的立場。

時代力量黨團表示，為了追求更公平、更清廉的民主政治，積極立法打擊黑金是時力的長期主張，因此提出「公益揭發保護法」等法律草案，期許透過保護揭弊者，讓台灣的政治更加健全，然而對所有國民的基本權利限制都應顧及比例原則與平等原則，就算是前科者的基本權利也是如此。

時代力量黨團說明，為了兼顧公益與人權，時力黨團提出的「公職人員選舉罷免法」修正草案，試圖設計出更有層次的分級，還有更著重犯行的「政治威脅性」和「嚴重性」分類，期許以更合理的分級分類，兼顧人權保障與公共利益。

時代力量黨團也說，期待立法者及公民社會能夠集思廣益，設計出適合台灣的制度，一起為民主的長遠發展努力。

時代力量 罷免

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