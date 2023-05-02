郭台銘再談核能政見 拋「一縣市一小型核電廠」

鴻海集團創辦人郭台銘昨天在領袖講座中提到要在高雄半屏山蓋小型核能電廠，他當晚雖緊急在臉書貼文致歉發言過於倉促，但今天他在左營鄉親座談時，再補述自己的創新構想來自國外，甚至應是「一縣市一小型核電廠」再度引發熱議。

「國外對於核融合已有創新研究。」郭台銘今天在左營鄉親座談會上，他提到自己與國外科學家討論能源議題時，國外已有創新研究，台積電讓國際看見台灣在世界的重要性，郭台銘認為，台灣科技發展至關重要是電力需穩定供應，而目前這卻是總統候選人避之唯恐不及的問題。

郭台銘接著表示，民進黨提出非核家園，但台灣經濟發展科技產業都需要用電，這是不爭的事實，「沒有電，一切都是空談！」郭強調，自己昨天不該畫設區域指名半屏山，他昨晚已在臉書上向半屏山的居民致歉。

郭表示，他深知拋出「核能議題」吃力不討好，甚至是毀譽參半，但國家備戰需要科技業支持，尤其目前各國軍備研發無人機，國外已有不少小型核電廠的最新研究，台灣需投入相關人才做創新研究。

「大家需要能源，但都不希望蓋在自己家」郭表示能理解大眾想法，但他接著說明，國外研究新式核融合電廠的面積體積只有十分之一，全台各縣市都可評估合適地點設置，或許每個縣市能分散電網，發展安全穩定的電廠。

電費不漲、台電一年賠多少錢，這是下一任總統都難處理的問題，郭台銘表示，他深知未來若有機會擔任總統，沒有所謂的蜜月期。他認為，台灣要走出國際科技創新Ｍ，自己要發展出核融合電廠。他也能選擇默默選舉，但既然要出來參選就是要解決問題。