陳水扁北上為陳致中請願 賴士葆：民進黨包庇無上限

前總統陳水扁今（2）日北上，為將因洗錢罪入監服刑的兒子、民進黨高雄市議員陳致中請願。國民黨立委賴士葆批評，民進黨對扁家的包庇無上限，任他踐踏法律。

賴士葆說，扁家人一進一出，趙建銘涉內線交易被判刑3年8個月，日前假釋出獄，陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄，阿扁在臉書表示哀莫大於心死，並表示今天到總統府、行政院和4大立院黨團請願、理由是對輕判、准予緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，有沒有必要處奪參政權終身的違憲爭議。阿扁北上請願如此的大動作，無視待罪之身保外就醫，他創下拖延訴訟最久的司法紀錄，阿扁可謂空前第一保外就醫可以視法律如無物，還這麼高調的人。

賴士葆表示，扁家在台灣的記憶連結就是涉嫌貪汙洗錢、利用職務詐財、偽造文書等等，陳幸妤曾在媒體前叫囂行政院前院長蘇貞昌、駐日代表謝長廷、監察院長陳菊等諸多民進黨人都有拿過阿扁的錢，阿扁把貪腐取得的錢美化為建國基金，然後雨露均霑與綠營民代共享。大家都有拿錢，明知扁家罪行罄竹難書，還是勉為其難的被綁架挺扁，幫扁家脫罪，所以扁家言行舉止都成民進黨要概括承受的歷史共業。

賴士葆批評，民進黨對扁家的包庇縱容無上限，任他踐踏法律違反中監的4不規定，不參與政治活動、不主持節目、不參加聚會、不輔選站台等，醫院繼續開證明給法院，讓他可以公然的趴趴走，在國人眼前踩紅線踐踏司法，全台唯扁珍可以不受法律規範。

賴士葆指出，阿扁原本有5案未審，民進黨傾全黨之力為他修國務機要費除罪，還宣稱特別費和國務機要費都是歷史共業，也是轉型正義的一環。如此指鹿為馬，將不法罪行無限上綱，令人瞠目結舌，為特定人士不法行為量身訂做修法除罪，竟還冠冕堂皇的扯談轉型正義。

賴士葆強調，阿扁一家受高等教育，惟在龐大的金錢利誘下，是非黑白全然迷失，價值觀被扭曲，無法謹守利益迴避。兒媳顯然同意不法取得的不義之財不是「髒錢」（dirty money），所以心甘情願，願意乖乖聽母命去洗錢，因此認為被判刑坐牢是回報養育之恩唯一的方式。

賴士葆總結，法律的制裁沒有讓扁家認罪或是悔改，而是成全陳致中的盡孝道。阿扁不覺得法律審判是讓陳致中學習受教的機會，阿扁要請願，是他認為法律判決過重，念茲在茲的是陳致中的政治生命，而不是他的品格操守，這家人是道地的法律不能教化的家庭。