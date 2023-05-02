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總統府：侯友宜稱總統疫情期間未關心新北市 並非事實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府表示，侯友宜稱總統疫情期間未關心新北市，並非事實。本報系資料照
總統府表示，侯友宜稱總統疫情期間未關心新北市，並非事實。本報系資料照

總統府發言人林聿禪今天表示，新北市長侯友宜稱「防疫期間正副總統未關心新北市」，但事實上過去三年疫情期間，蔡英文總統及副總統賴清德對全國的防疫工作都非常關心，從親自溝通協調多項防疫事務、關切各項防疫工作，一直到國際防疫合作，都全力以赴。

林聿禪表示，以新北市為例，蔡總統除了曾主動致電侯市長了解新北市的防疫狀況之外，也曾前往位於新北市三重的1922話務中心，替第一線工作人員打氣，並指示國軍投入新北多項防疫任務，隨時追蹤進度，例如國軍就支援了新北市救護車出勤任務、協助新北市集中檢疫所的防疫工作，以及新北市三合一篩檢站的部署服務、新北市防疫旅館及醫院等環境清消及整備等，國軍弟兄姊妹支援防疫的辛勞，也應該受到肯定。

林聿禪指出，疫情期間，蔡總統對於新北市各項建設推動也非常關切，諸如出席「新北環狀線通車典禮」、位於新北市中和區的「警消社會住宅統包工程開工動土典禮」及「國家住都中心社會住宅」位於新北市板橋區的兩處社會住宅工程開工動土典禮等，都是在堅守防疫工作、中央地方共同合作下得以推動。

林聿禪說，過去三年，全體國民不分彼此協力合作，一起擊敗疫情，這早已是台灣人共同生命經驗的一部份，彌足珍貴，而現在台灣疫情等級已降階，國家正進入疫後的新階段，可以理解部分政治人物或許有其選舉考量，但仍期盼以全民為念，停止不必要的政治操作。

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