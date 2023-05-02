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假民調該立法管制？ 學者憂舉證難

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】2024年總統選舉將近，有學者投書媒體，呼籲政府立法管制假民調，有學者表示贊同，但也有學者擔心假民調舉證不易，建議民眾挑選有公信力、長期作民調者進行追蹤；也有學者指出，台灣民調作太多，民眾已經疲軟，不易反映真實狀況。

假民調帶風向傷害民主

台藝大教授賴祥蔚近日投書表示，2024年總統選舉將至，出現了很多民調，不過有些民調僅公布數據，並未公布出資人、主持人、民調題目，以及抽樣辦法等，容易有帶風向疑慮，他呼籲政府應立法要求民調公司發布相關資料，主管機關應認真看待假民調傷害民主的課題。

中山大學政研所教授廖達琪受訪時也深表認同，她強調，選舉研究已經有很多學者對假民調不滿，許多條件、抽樣過程等民調應該做的步驟都沒有公布，讓民調淪為宣傳工具，沒有民調中心就可以隨意發布民調，這樣的蓄意操作比起假新聞更嚴重。

她認為，政府應該要求機構公布民調資訊，包括在網站上詳列相關資訊，民調公司為真實存在的證據，過去該機構有做過哪些民調等，要列出更多可查核的資料以顯示公信力。

假民調難認定

不過師大政研所教授曲兆祥受訪時坦言，假民調問題不是現在才存在，從2000年總統選舉就有某陣營在選前放假民調，但要認定假民調其實不容易，畢竟台灣有選前10天民調封關的法規，但若發生如2004年的319槍擊案件，要如何認定假民調？畢竟在封關前各界都認為連宋配贏扁呂配的機會較高。

曲兆祥直言，現在《選罷法》就有規定民調需要公布相關資料，但如果比較細的部分可能涉及商業與政治利益。他認為加強管制的效果還是有限，只能呼籲選民將民調作為參考，不能當作唯一標準。

「若要立法規範假民調，公聽會一定會有一堆人認為侵害言論自由！」曲兆祥說，民調公司經常犯錯與假民調是兩回事，民調的不確定性本來就很高，但現在許多政黨或機構卻將民調作為唯一參考依據，這樣的作法不妥當，但若要直接扣上「假民調」的帽子，又可能有侵害言論自由的疑慮。

民眾已對民調疲軟

彰師大副教授劉兆隆受訪時也同意說，假民調的查證有其難度，而且現在民調公司太多，不只公關公司，很多政黨、派系，甚至是地方重量級政治人物都有民調公司，因此要實際透過法規制定舉證、裁罰標準不容易，很多民調即使公布資訊，認定其為假民調也有難度。

劉兆隆分析，台灣因為範圍小、選舉多，從政黨初選、各候選人自行做民調，民眾接到民調電話的機率容易比其他國家還高，這會讓民眾對民調電話反應更冷淡，導致民調成功率降低。

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