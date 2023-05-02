阿扁到凱道請願 總統府：不干涉司法

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】前總統陳水扁為子陳致中從台中跑到總統府請願！前總統陳水扁的兒子陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，11日下午就將入監服刑。為此，陳水扁2日下午現身凱道，親自向總統府等單位提出請願，呼籲各界思考輕罪的被告是否有必要終身褫奪參政權。總統府也證實收到陳情，但表示不會干涉司法。

阿扁籲修選罷法

陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，11日下午就將入監服刑。為此，陳水扁2日下午現身凱道，親自向總統府、行政院、立法院4大黨團提出請願。他呼籲各界關注行政院的《公職人員選舉罷免法》修正草案中，針對輕判、給予緩刑或得易科罰金的洗錢罪被告，是否有必要終身褫奪參政權的違憲疑慮。

陳水扁提到，《洗錢防制法》是在2005年他擔任總統時三讀通過的法案，當時為了因應世界潮流，在倉促的時間內制定，內容包山包海，但最重要的是該法案是在防制洗錢，而非防治參選，如今相關法令被誤用，《選罷法》規定若觸犯該法不論緩刑或易科罰金，一律不得參選，完全誤會了當初的立法宗旨。

反對終身剝奪參政權

「阿扁也是更生人！」陳水扁提到，自己年輕時曾因蓬萊島案坐牢8個月，出來後就是更生人，受到《更生保護法》的保護，行刑的目的應是要促使受刑人改悔向上，但如今卻可能被剝奪終生的參政權，「這樣合理嗎？是不是褫奪公權廢掉、更生保護也要廢掉，希望政府不要再自欺欺人！」阿扁說。

陳水扁將請願書交給總統府後，總統府也發新聞回應證實。有關前總統陳水扁2日向總統府提出請願一事，總統府發言人林聿禪回應表示，陳前總統於2日下午送請願書予總統府，而總統府由公共事務室高遵主任接受請願書，並於接受請願書後，第一時間交給林佳龍秘書長。

總統府：已在立院審查

林聿禪也表示，陳前總統關切的相關法案已在立法院審查，總統府尊重立法院的議事與討論；而關於司法個案，總統府向來的立場是尊重司法，不評論也不涉入司法個案。

針對陳水扁到凱道請願是否違反保外就醫，法務部表示，已請矯正署督導台中監獄進行了解，依照所蒐集的事證判斷有無違反相關規定。

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