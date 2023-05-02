陳水扁批選罷法有違憲爭議 「神愛世人也要愛更生人」

前總統陳水扁今天說，行政院前院長蘇貞昌在20天內提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，公職人員的參選資格竟然抄襲總統副總統，整部法案有非常不夠周延的地方，甚至有不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大。

陳水扁下午在民進黨立委賴惠員、王美惠的陪同下，依序拜會民進黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團及時代力量立法院黨團。

陳水扁受訪時表示，他不是為了自己的兒子陳致中奔走，而是要為有類似案件的所有國人，「一旦他們在年輕的時候誤蹈法網，是不是一定要透過立法，剝奪他們一輩子的參政權，這才是我比較關心的事情」。

陳水扁指出，陳致中已經被判刑1年，即將在5月11日入監服刑，「我們都認了，不得不接受」，自己過去擔任台北市議員也沒有做滿任期，總共只當3年1個月又3天，而陳致中曾經參選3次高雄市議員，第1次拿到全市最高票、第3次拿到選區最高票，總計12年的任期還是只做了5年。

陳水扁直言，陳致中的政治之路就是這麼坎坷，這是他的命，這些都沒有話講，自己也不能怪誰，「所以跟陳致中被判刑一點都沒有關係」。

陳水扁說明，自己曾經擔任過總統，所以深知「洗錢防制法」不是這樣使用，當時在2005年是為了回應世界的潮流，相關部會草擬出現在的「洗錢防制法」，不只時間倉促還包山包海，可以說是一個大拼盤。

陳水扁強調，「洗錢防制法」的立法是為了洗錢防制，可以多做不可以少做，但是沒有想到事隔多年，竟然被別人拿來誤用，「淪為參政防制法」，而且要剝奪別人的參政權終身，這是他覺得看不下去的地方。

陳水扁表示，行政院長陳建仁不只是科學家、政治家，陳建仁更是宗教家，「神愛世人，神也愛罪人，神要愛更生人」，陳建仁的前任院長蘇貞昌在20天之內提出這樣的「公職人員選舉罷免法」修正草案，公職人員的部分竟然抄襲總統副總統選罷法，「這樣符合比例原則嗎？」

陳水扁質疑，凡事要參選村長、里長或鄉鎮市民代表的人，「他的參選資格被剝奪，竟然是比照總統級的，權利跟義務完全不符合比例吧！」

陳水扁批評，行政院在20天內提出抄襲版本的修法，飆車跟民粹也就過去了，現在經過立法院內政委員會的審查，真的有很多的問題，大家應該要靜下來理性討論，確實有非常多不夠周延的地方，甚至是不符合比例原則的違憲爭議，茲事體大。

陳水扁呼籲，朝野政黨不要立一個惡法，然後再來叫大家去釋憲，「明知道有違憲爭議、明知道不符合比例原則，在修法的過程就要慎重，而不是隨便通過一個惡法，然後再說不服就去釋憲，這是不對、不負責任的」。