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是否支持賴清德選總統？陳水扁：有心無力是現在的心情

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
前總統陳水扁今天下午前往立法院請願，陳水扁表示洗錢防制法被判刑而不得參選，完全違背洗錢防制法的宗旨。至於是否支持賴清德選總統，陳水扁表示，要人家支持也要支持的下去。記者林縉明／攝影
前總統陳水扁今天下午前往立法院請願，陳水扁表示洗錢防制法被判刑而不得參選，完全違背洗錢防制法的宗旨。至於是否支持賴清德選總統，陳水扁表示，要人家支持也要支持的下去。記者林縉明／攝影

民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞面臨解職，陳致中的父親、前總統陳水扁今天下午前往總統府、行政院、立法院請願。事前是否有跟身兼民進黨主席的副總統賴清德溝通？陳水扁表示，沒有機會。至於是否繼續支持賴清德，陳水扁說，有心無力也許是他現在的心情寫照，要人家支持也要支持的下去。

陳水扁今天下午前往立法院拜會民進黨、民眾黨、時代力量等3黨團，陳水扁結束拜會後受訪。被問及是否有跟賴清德溝通，陳水扁說，沒有機會。若有機會，是否願意溝通？陳水扁表示，「如果人家不想跟你講話，要熱臉去貼人家冷屁股嗎？」

媒體詢問，此事件後是否繼續支持賴清德？陳水扁說，他相信過去所做的事情，一言一行都不後悔，從今而後，當然有些事情讓他感到有一些難過失望的時候，人都是肉身打成的，有心也要有力，絕對有難度，有心無力也許是他現在的心情。

媒體追問，是否今後不挺賴清德，陳水扁回應，「我沒有這樣講」；不過，陳水扁隨後稱，這件事情很奇怪，要人家支持，也要支持得下去。

蔡總統即將卸任，是否有跟自己談到特赦問題？陳水扁說，他不曉得，那是總統政治特權，「我們沒有機會談這件事。」

陳水扁 賴清德 民進黨

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