快訊

醫療專機已抵台！老鼠藥中毒交換生明返澳洲 北醫附醫最新回應

辛苦錢！搏鬥12小時釣14尾肥美黑鮪 4尾被海豬吃了只剩魚頭

郭侯相爭大位倒數計時 郭台銘：最想贏的人是朱立倫

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
郭台銘今天來到高雄左營參與鄉親座談。記者劉學聖／攝影
郭台銘今天來到高雄左營參與鄉親座談。記者劉學聖／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘今天下午來到高雄左營與鄉親座談，會後媒體追問，目前他與侯友宜相爭黨內總統提名進入倒數計時階段，會不會擔心民調遭人動手腳，成為大選前受人矚目的犧牲品，郭台銘大方回應，他選擇相信朱立倫

郭台銘這兩天南下高雄、屏東兩地，為國民黨總統提名初選衝高聲勢，就目前聯合報二○二四總統大選民調顯示，國民黨無論推派新北市長侯友宜或鴻海集團創辦人郭台銘參選，支持度都領先民進黨賴清德。

今天下午郭台銘首度在高雄舉辦與在地鄉親座談，會後，媒體追問郭台銘民調問題，他大方受訪表示，並不擔心有人動手腳造假民調，他認為，國民黨主席朱立倫是最想贏得選舉的人，必定會公平公正推舉出最強候選人，他勤走基層只要努力到最後一天，無論最終結果如何，都會欣然接受。

2024大選 總統大選 郭台銘 朱立倫

延伸閱讀

郭台銘高雄談國防 「備戰不挑釁、備戰不硬戰」

選邊站？郭台銘在彰化聲勢起來 侯友宜支持者好心急

影／郭台銘與民眾有約 首度向韓國瑜致歉

郭台銘南下為大選衝高聲勢 第1場造勢大會將從屏東開跑

相關新聞

陳水扁護子赴凱道行使請願權 陳其邁：由國會做決定

高雄市議員陳致中確定11日下午3點半需到地檢署報到，前總統陳水扁下午到凱道行使請願權，關注選罷法修正草案。高雄市長陳其邁...

為了寶貝兒不能參選 陳水扁精神抖擻重返凱道陳情

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案，被判刑定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁今天下午3點現身凱道，從...

5月11日發監倒數計時 陳致中：內心平靜

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，高雄地檢署受北檢囑託執行，雄檢已寄發傳票，陳致中訂5月11日下...

郭侯相爭大位倒數計時 郭台銘：最想贏的人是朱立倫

鴻海集團創辦人郭台銘今天下午來到高雄左營與鄉親座談，會後媒體追問，目前他與侯友宜相爭黨內總統提名進入倒數計時階段，會不會...

陳水扁上凱道陳情 總統府回應了

前總統陳水扁今天下午3點現身總統府前遞交請願書，質疑政院推出的「洗錢防制法」限制了參政權。總統府發言人林聿禪表示，陳水扁...

柯文哲的「聯合政府」蔡英文也喊過 都只是高大上的包裝伎倆

對明年總統、立委選戰，國民建議要組「非綠聯盟」、「在野聯盟」，民眾黨柯文哲不以為然，提出「聯合政府」應對。顯而已見的是，柯文哲提出這個主張，是不願自己被綁在某一陣營，戰略目的是無論藍綠誰獲勝，都能從中扮演槓桿角色。不過，所謂的「聯合內閣」並不如柯文哲講的這麼簡單。事實上，最早喊「聯合政府」的也不是柯文哲，過去選總統時，蔡英文、宋楚瑜都喊過「大聯合政府」，但不管是誰，只要喊出「大聯合政府」的人，就是騙子。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦