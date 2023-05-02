郭侯相爭大位倒數計時 郭台銘：最想贏的人是朱立倫

鴻海集團創辦人郭台銘今天下午來到高雄左營與鄉親座談，會後媒體追問，目前他與侯友宜相爭黨內總統提名進入倒數計時階段，會不會擔心民調遭人動手腳，成為大選前受人矚目的犧牲品，郭台銘大方回應，他選擇相信朱立倫。

郭台銘這兩天南下高雄、屏東兩地，為國民黨總統提名初選衝高聲勢，就目前聯合報二○二四總統大選民調顯示，國民黨無論推派新北市長侯友宜或鴻海集團創辦人郭台銘參選，支持度都領先民進黨賴清德。

今天下午郭台銘首度在高雄舉辦與在地鄉親座談，會後，媒體追問郭台銘民調問題，他大方受訪表示，並不擔心有人動手腳造假民調，他認為，國民黨主席朱立倫是最想贏得選舉的人，必定會公平公正推舉出最強候選人，他勤走基層只要努力到最後一天，無論最終結果如何，都會欣然接受。