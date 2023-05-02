陳水扁上凱道請願...狂講近10分鐘 「我是過來人，要跟蔡政府報告」
民進黨高雄市議員陳致中，因洗錢案日前遭判刑1年定讞面臨解職，陳致中的父親、前總統陳水扁今天下午在親友的陪伴下，上凱道請願，一路緩步走到總統府前，並發表近10分鐘的談話。雖然阿扁並非特勤對象，但由於事涉政治敏感，轄區中正第一警分局動員逾40名警力警戒，過程沒有突發狀況。
陳水扁在發表談話前，親手呈遞請願書，談話中表示，洗錢防制法是2005年立院三讀通過的法案，且是自己任內通過的，非常清楚洗錢防制法是因應世界潮流防制洗錢，有很多違法態樣被放進法條，都是為了防制洗錢，而不是防制參選。
陳水扁說，今天洗錢防制法被誤用，因為觸犯洗錢防制法被判決有罪，不管緩刑還是易科罰金，都不得參選，這完全違背洗錢防制法的宗旨，「我是過來人，我有必要跟蔡總統做補充報告」。
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