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為了寶貝兒不能參選 陳水扁精神抖擻重返凱道陳情

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁（左）今天下午3點現身凱道，一路從介壽路派出所，步行至總統府前，並遞交請願書，由總統府發言人高遵（右）接受其陳情。記者胡經周/攝影
前總統陳水扁（左）今天下午3點現身凱道，一路從介壽路派出所，步行至總統府前，並遞交請願書，由總統府發言人高遵（右）接受其陳情。記者胡經周/攝影

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案，被判刑定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁今天下午3點現身凱道，從介壽路派出所步行至400公尺遠總統府前，遞交請願書，由總統府發言人高遵代表接受。陳水扁表示，行政院提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，誤解立法意旨，立法院還要強行通過，不是很奇怪嗎？

陳水扁今天下午北上，首先來到總統府，步行過程精神抖擻，發表談話時亦中氣十足，除了府前陳情，預計還要前往行政院、立法院請願陳情。陳水扁在府前遞交請願書後表示，今天他重返凱道，行使這輩子第一次請願權，作為保外就醫的受刑人，依舊享有憲法保障的請願權。

陳水扁表示，「洗錢防制法」是在他任內通過施行，當時規範要點包山包海，很多犯罪樣態都放進去，但今天有人誤用，認為涉犯「洗錢防制法」的當事人就終身不得參選，完全誤用了該法立法精神，作為過來人，有必要和蔡總統補充報告。

陳水扁也說，蔡英文總統如今已無兼任民進黨主席，有更大的空間不受政治因素干擾，盼能正視此問題。

立法院內政委員會4月中旬初審「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，朝野立委對於曾犯「洗錢防制法」經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均保留，仍需經朝野協商；若最終修法納入規範，陳致中將無法再參選，也因此被稱之為「陳致中條款」。

陳水扁 洗錢 陳致中

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