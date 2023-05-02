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5月11日發監倒數計時 陳致中：內心平靜
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，高雄地檢署受北檢囑託執行，雄檢已寄發傳票，陳致中訂5月11日下午3點半到高雄地檢署報到，確認人別、身體狀況無誤後，將與其他受刑人一起移往監獄執行。陳致中今天在電話中表示，他心情平靜，沒有其他想表達的話，今天也沒有陪父親上凱道。
為了兒子涉入洗錢被判刑，陳致中父親、前總統陳水扁今下午3點將上凱道，向總統府、行政院及立法院四大黨團提出訴求，針對「公職人員選舉罷免法修正草案」涉及違反比例原則一事，提出他生平第一次的請願訴求。
陳致中日前曾發文表達心境，得知判刑定讞那天是出生44年來最漫長的一夜，從政的人都有心理準備，選戰有勝有敗、有落有起，有幸受選民託付當選3屆高雄市議員，卻未能克盡全功，12年前中斷一次，12年後劇本重演，付出的代價比他所想像的總和更加嚴峻、若說內心深處沒有萬千無奈恐是口是心非。
他強調，即使離開位置，服務處不會熄燈，仍堅信努力不會被抹煞，心永遠與大家緊緊相繫，能擔任民意代表，為廣大人民效勞服務，是他生命當中最重要、最珍惜的使命與榮耀。
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