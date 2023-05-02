沒用英文對外賓致詞遭批 侯友宜：能溝通比較重要

新北市議會總質詢，國民黨議員葉元之質詢時提到，立委羅致政批評市長侯友宜沒對外國人說英文，但蔡英文總統英文也很濫，還被英語老師糾正。侯友宜回應，桃園市長張善政英文很好，也會用翻譯，重要的是能溝通，把事情做好就行。

葉元之提到，板橋立委羅致政前兩天批評侯友宜出席世界獸醫師大會，他說侯講中文，沒有講一口流利的英文，但前幾天副總統賴清德接見外賓，也講中文，他怎麼不說？

侯友宜表示，自己昨天去桃園市參加2023龍岡米干節活動，桃園市長張善政也講中文，他英文很好，他也是靠翻譯，外國使節都在。其實講哪一國語言，大家只要能夠溝通就好，最重要的是行動。

侯友宜指出，世界獸醫師大會，全台灣只請新北市長去致詞，就表示我們對動物的保護、關懷做到全世界都認同。75個國家都認同新北市動物保護做得好，人家只請新北市長去致詞、報告，我們要與有榮焉，要在乎實際做哪些事，那天獸醫師公會，美國、澳洲都對自己非常歡迎。

葉元之最後說，大家都把侯友宜當做政治攻擊對象，很容易忽略新北市的好，故意去攻擊，你在跟他講大海，他在跟你講漱口杯，為什麼不講蔡英文總統，蔡英文的英文也很爛啊，當時蔡跟外國人說英文，連英文老師都跳出來，說這個文法看不下去，為什麼羅致政不攻擊他？因為他是英系立委？

葉元之還說，現在外面都說新北市不重視國際化，是對市府的侮辱，侯市府之前去新加坡，見到副總理黃循財，明年新加坡國會改選，黃循財可能就是總理，侯等於見到未來的領導人，自己側面消息也聽說侯有見到李顯龍。

侯友宜回應，新北市早就國際化，不管是跟姐妹市交往，或是在很多實體跟線上交流都是，交往的城市有兩百多個，都很密切，國際化本來就是新北市里程碑，新北是全台灣第一個推動SDGS的，新北市在國際化，在全國各都市還是走最快的。

侯友宜指出，這次去新加坡也談到SDGS，自己還跟新加坡介紹，可以學新北市好日子愛心大平台，還有待用餐觀念，他們聽了也覺得很不錯，說也許可以來學，他們都沒想過這些，自己也提了幸福保衛戰，他們都沒想過，像是孩子臨時沒有飯吃了，可以去超商吃飯，當時跟國家發展部溝通這個觀念，新加坡都覺得想法不錯。

侯友宜說，SDGS在推的時候，沒有遺忘任何一個人，大家都了解新北，把城鄉做得很漂亮，許多觀光客來，都會到新北，吃喝玩樂都在新北，包括平溪、九份、北海岸、淡水，外國人很多感覺不出台北跟新北的差異在哪，但其實沒差，只要來台灣玩就好，新北已經國際化了。