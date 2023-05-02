蔡總統接見美京中華會館參訪團 期盼台美關係更上層樓

蔡英文總統今天接見美京中華會館回國參訪團表示，台美21世紀貿易倡議已完成第二輪談判，目標在今年內完成這項貿易倡議的協商，而台灣和美國也會透過經濟繁榮夥伴對話，持續的深化經貿合作。期盼僑胞提供最大支持，讓台美關係可以更上一層樓。

蔡總統上午接見2023年美京中華會館回國參訪團致詞表示，非常歡迎僑胞回到台灣，前一陣子出訪友邦貝里斯跟瓜地馬拉，也過境美國，在各地都感受到僑胞熱情的歡迎，因為有僑胞積極團結在海外，堅定的支持台灣，才為台灣拓展了更多的能見度。

蔡總統說，美京中華會館從1951年成立以來，每年都舉辦農曆春節遊行等活動，對於凝聚僑胞的向心力發揮非常大的功能。美京中華會館也設置中華社區基金會，資助僑界，另外在疫情期間，大家也集結僑界的力量，積極捐贈醫療用品，充分展現出台灣貢獻國際社會的精神。

蔡總統指出，僑胞們在海外為台灣奔走，協助台灣推展外交及僑務工作，真的是政府國民外交的重要先鋒。感謝大家跟政府一起努力，目前台灣跟美國在許多方面的合作都有非常實質的進展，今年1月，台美21世紀貿易倡議已經完成了第二輪的談判，目標是在今年內完成這項貿易倡議的協商，而台灣和美國也會透過經濟繁榮夥伴對話，持續的深化經貿合作。