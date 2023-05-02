影／共諜案屢輕判 綠委、學者籲修法護國安

近年來發生多次共諜案屢屢輕判和亂判，立委羅致政、蔡易餘、莊瑞雄、王美惠今天召開「共諜案屢輕判，如何提升國安？」公聽會，邀請司法院、法務部、臺灣高等檢察署、國家安全局、法務部調查局、內政部警政署、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲等單位與會。

立委莊瑞雄表示，包括台商甚至立委都有可能洩密，在兩岸軍事對立、高度緊張的時候，這就是一種叛國的行為，完全不對等的處置增加了國家的風險，法院對共諜案的結果就是罰的很輕，共諜案屢屢輕判，顯見修法有再加強的必要，司法人員對國安案件的特殊性和潛在的危害，到底有沒有深刻的認知，還是只是當作一般刑事案件在審理，都應該考量行為人的犯罪動機和利益，尤其是對國家安全和自由民主社會造成的傷害，不止涉及到全體國人安全感，還關係到整個國家的認同感。 民進黨立委上午召開「共諜案屢輕判，如何提升國安？」公聽會，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲（圖）出席。記者邱德祥／攝影 民進黨立委上午召開「共諜案屢輕判，如何提升國安？」公聽會，法務部次長蔡碧仲（圖）發言。記者邱德祥／攝影