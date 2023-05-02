蔡英文、賴清德為疫情到過新北？ 侯友宜諷：為了選舉來過

新北市議會總質詢，國民黨議員葉元之今詢問，蔡英文總統號稱永和人、副總統賴清德號稱萬里人，不過疫情期間有沒有來新北？是不是只有選舉來？新北市長侯友宜回應，他們疫情期間沒來過，若是為了選舉的話，「你也知道、我也知道，就不用多說了。」

葉元之說，蔡英文號稱永和人、賴清德號稱萬里人，疫情期間，新北最嚴重，他們是總統、副總統，但不知他們到底有沒有來過新北？他們是不是都是為了選舉來的？自己沒印象他們有來，好像選舉才會來，平常都不關心新北市，真的很好奇，他們有來過嗎？

侯友宜表示，如果是總統、副總統來關心疫情，自己一定會陪同，這是人民最痛苦的時候，撫慰民心是執政者該有的態度，新北疫情3年來，沒有得到總統、副總統到新北市來關心疫情的訊息。衛生局長陳潤秋補充，如果是為了防疫，他們有沒有來過。

侯友宜指出，防疫沒有來過啦，「選舉你也知道，我也知道，就不用多說了」，自己一直認為要苦民所苦，這是為政者該做的事，選舉是一時的，選舉沒那麼重要，做事情的態度才最重要，不要為了選舉要來，平常就應該關心民眾痛苦，不要說是永和人還是萬里人，大家都是台灣出生的人。

侯友宜表示，他們是國家領導者，都要關心，不見得問題馬上解決，但那個高度站出來，民眾心靈就會得到撫慰，自己有時看到新北市民走的時候就很痛苦，因為自己已盡到力量，還是希望中央多給予協助，最重要的是要關心人民痛苦，解決問題，才是大家需要的。

葉元之最後又批，新北市是他們的家鄉啊！都不用來看他們家人跟家鄉嗎？他都不來看一下他的家人跟家鄉遇到什麼困難嗎？疫情期間沒來，選舉才來，好意思嗎？