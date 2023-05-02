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外交官墜樓案 外交部：調查團已在4月29日返台
我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓，被家屬質疑背後原因不單純。外交部對此派出調查團至巴西查明真相，調查團已在4月29日晚間返台，外交部表示，待調查報告出爐後會盡快向社會大眾說明。
我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所，從16樓墜樓身亡。王組長遺孀俞惠敏日前不但撰寫公開信給吳釗燮，4月11日也首度露面，與北市議員應曉薇等人共同舉行記者會，控訴我國駐聖保羅辦事處處長馮光中職場霸凌。
而遺孀俞惠敏的胞姊則在應曉薇，及前議員羅智強陪同下，前往台北地檢署按鈴申告我國駐聖保羅辦事處長馮光中涉嫌霸凌、誹謗，損害王之化名譽。
對此，外交部日前表示，於4月23日派出7人調查團至巴西聖保羅進行調查，成員包括政風、人事、主計與秘書單位，再加上地域的主管機關外交部拉美司，擬在巴西聖保羅待7至9天，並計畫在一個月內提出調查報告。而外交部發言人劉永健指出，該調查團已在29日晚間返抵國門，調查報告完成後將盡快對外做說明。
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