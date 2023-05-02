快訊

影／「行人地獄」路人發怒 OL走斑馬線見轎車不禮讓竟踹車

台積電指漲電價衝擊獲利 台電炸鍋：獲補助應多繳稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交官墜樓案 外交部：調查團已在4月29日返台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部駐巴西聖保羅辦事處組長王之化因墜樓身亡，遭質疑被職場霸凌，家屬在上個月18日前往北檢控告其上司辦事處處長馮光中涉嫌加重誹謗；外交部表示，真相調查團已在29日晚間返抵國門，調查報告完成後將盡快對外做說明。圖╱聯合報系資料照片
外交部駐巴西聖保羅辦事處組長王之化因墜樓身亡，遭質疑被職場霸凌，家屬在上個月18日前往北檢控告其上司辦事處處長馮光中涉嫌加重誹謗；外交部表示，真相調查團已在29日晚間返抵國門，調查報告完成後將盡快對外做說明。圖╱聯合報系資料照片

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓，被家屬質疑背後原因不單純。外交部對此派出調查團至巴西查明真相，調查團已在4月29日晚間返台，外交部表示，待調查報告出爐後會盡快向社會大眾說明。

我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所，從16樓墜樓身亡。王組長遺孀俞惠敏日前不但撰寫公開信給吳釗燮，4月11日也首度露面，與北市議員應曉薇等人共同舉行記者會，控訴我國駐聖保羅辦事處處長馮光中職場霸凌。

而遺孀俞惠敏的胞姊則在應曉薇，及前議員羅智強陪同下，前往台北地檢署按鈴申告我國駐聖保羅辦事處長馮光中涉嫌霸凌、誹謗，損害王之化名譽。

對此，外交部日前表示，於4月23日派出7人調查團至巴西聖保羅進行調查，成員包括政風、人事、主計與秘書單位，再加上地域的主管機關外交部拉美司，擬在巴西聖保羅待7至9天，並計畫在一個月內提出調查報告。而外交部發言人劉永健指出，該調查團已在29日晚間返抵國門，調查報告完成後將盡快對外做說明。

外交部 巴西

延伸閱讀

蔡總統出訪巴國總統就職典禮？外交部：適時對外說明

美菲會談重視台海安全問題 外交部：歡迎與肯定

影／我駐巴西外交官墜樓 遺孀：權力鋪天蓋地壓得我窒息

外交官冤死 應曉薇爆：巴西駐外處長貪瀆 與倒閉廠商簽40萬美金合約

相關新聞

陳水扁上凱道請願有無違規？法務部：責成台中監獄蒐證了解

民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案日前遭判刑1年定讞面臨解職，陳致中的父親、前總統陳水扁昨天表示將上凱道請願，由於陳水扁處於...

國民黨痛批民進黨詐騙惡例一籮筐 經濟成長14年來最慘

國民黨今舉行「2024是誠信vs詐騙的對抗 揭露民進黨『假訊息治國』」記者會，舉出民進黨的經濟、政治詐騙案例，指控政府本...

政黨財務申報月來臨 若未於5月底前申報最重可罰500萬

政黨一年一度財務申報來了，內政部今天說，79個政黨依法應在今年5月底前，完成民國111年度財務申報；如果未依限申報，依法...

總統接見美京中華會館參訪團 期盼台美關係更上層樓

總統蔡英文今天接見美京中華會館回國參訪團表示，台美21世紀貿易倡議已完成第二輪談判，目標在今年內完成這項貿易倡議的協商，...

台灣總統大選 美學者：美無偏好特定候選人但盼能良好溝通

台灣2024將舉行總統大選，前美國在台協會理事主席卜睿哲表示，美國沒有偏好，重要的是台灣領袖的利益是否與美國重疊。德國馬...

台灣馬紹爾深化關係 立院通過經濟合作協定

立法院會今天通過「中華民國（台灣）政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定」，有利雙方進一步推動經貿交流與深化合作關係，馬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦