時力：年金改革委員會超過6年沒開會 淪澄清稿發布中心

時代力量發言人余佳蒨今天表示，蔡英文總統2016年上任後大動作成立總統府國家年金改革委員會，然而依據官網資訊，國家年金改革委員會至今超過6年未開會，運作空轉，淪為澄清稿發布中心，已經完全失能。

時代力量今天發布新聞稿指出，昨天是五一勞動節，勞團提出「八年全執政、勞工算總帳」的訴求，勞動部則是大動作回應，透過新聞稿聲稱會重視、審慎處理勞工朋友的五一訴求，蔡總統同樣針對勞保議題強調，政府自2020年起共撥補1470億元挹注勞保基金，行政院也已經承諾明年會繼續撥補1000億元，未來仍將持續撥補。

余佳蒨指出，蔡總統2016年甫上任就大動作成立總統府國家年金改革委員會，希望搶救瀕臨破產的各項年金，然而依據官網資訊，國家年金改革委員會最後一次開會為2016年，僅討論軍公教年金後就停擺，至今超過6年未開會，運作空轉，淪為澄清稿發布中心，已經完全失能。

余佳蒨強調，時代力量已經說破嘴，撥補不是改革，飲鴆不能止渴，治標無法治本，拖延改革時程只會加劇勞保的破產危機，勞動部別再以拖待變，總統府國家年金改革委員會就在那邊，趕快臨聘委員、趕快開會，提出具體的時程與改革方案，否則財務黑洞越補越大洞，最後受苦受害的還是努力工作的勞工。