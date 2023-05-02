蔡總統出訪巴國總統就職典禮？外交部：適時對外說明

我國友邦巴拉圭共和國於4月30日舉行總統大選，由親台的國家共和聯盟紅黨總統候選人潘尼亞（Santiago Peña）拿下勝選。對於蔡英文總統是否在8月出訪，參加潘尼亞的總統就職典禮，外交部表示，相關出訪規劃仍在進行中，將適時對外說明。

針對巴拉圭總統大選甫結束，外交部昨表示，我國駐巴拉圭大使韓志正已於第一時間代表蔡英文總統及副總統賴清德向巴國總統及副總統當選人申賀。外交部發言人劉永健則指出，韓志正在巴拉圭時間的昨日晚上與當選人潘尼亞見面。

至於蔡總統是否在今年8月15日出訪參加巴國新任總統的就職典禮，劉永健說，我國政府首長出訪友邦元首的就職典禮，一向為外交部的重點工作，並表示，巴拉圭大選剛剛結束，相關的就職典禮安排，以及我國參加就職慶賀團的出訪規劃，外交部也會適時的說明。

而是否由副總統賴清德出訪，甚至過境美國，外交部則重申相關規劃會適時對外說明。