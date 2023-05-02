郭台銘為半屏山蓋核電廠道歉 藍委：核能是乾淨能源
積極爭取國民黨總統提名的鴻海創辦人郭台銘昨日表示，高雄半屏山可設置小型核電廠，投資核電是賺錢行業，遭民進黨及網友批評。國民黨立委游毓蘭今日對此表示，她去英國、法國考察，有些安全、小型的核電（廠），是穩定、乾淨能源，這是國際共識。
郭台銘昨赴高雄與企業界交流，他在演講時表示，高雄半屏山可設置小型核電廠，投資核電是賺錢行業，遭到民進黨陣營批評，網路輿論同樣掀起反彈。
郭台銘為此公開道歉，表示他演講時設置核能站的討論，引發民眾的擔憂，未來會提出完整的能源政策規劃來向大家說明，他讓社會感到疑慮，是因為急於突顯問題，但卻沒有掌握好表達方式，為自己的倉促發言道歉。
游毓蘭今被問到如何回應郭台銘的爭議言論，她說，郭台銘從身為一名警察的兒子到白手起家，沒有框架，說要蓋核電廠這事情，（核電）是現在的國際潮流。她跟著立法院到英國、法國去考察，有些安全、小型核電（廠），是穩定、乾淨的能源，這是國際共識。
游毓蘭表示，郭台銘說要去買疫苗，民進黨是嗤之以鼻，當成爭議言論，郭台銘就是一個企業家，有很多跳脫框架的，沒有什麼不好，都樂見其成。
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