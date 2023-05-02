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籲開放陸客拚台灣觀光 藍委：正視業者困境

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
交通部觀光局今年拚國旅，目標來台旅客突破600萬人次。國民黨立法院黨團今（2）日舉行記者會，開放陸客團體來台觀光，正視國內觀光業者當前困境。記者屈彥辰／攝影
交通部觀光局今年拚國旅，目標來台旅客突破600萬人次。國民黨立法院黨團今（2）日舉行記者會，開放陸客團體來台觀光，正視國內觀光業者當前困境。記者屈彥辰／攝影

隨著疫情趨緩，交通部觀光局今年拚國旅，目標來台旅客突破600萬人次。國民黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲蔡政府回應國人擴大兩岸交流民意，開放陸客團體來台觀光，正視國內觀光業者當前困境。

國民黨立委林思銘說，今年來台觀光人次已經達到155萬，但我國出國人數接近340萬，國人都出國觀光，國內觀光誰來補？交通部觀光發展基金淨值已經是-15.6億，交通部長王國材親口承認舉債度日，請問民進黨除了散盡基金、舉債補貼，到底為台灣觀光產業做了什麼，要到什麼時候才可化解兩岸敵意？這點絕對是民進黨不能迴避的。

林思銘呼籲，蔡政府回應國人擴大兩岸交流民意，開放陸客團體來台觀光，正視國內觀光業者當前困境。

國民黨立委游毓蘭說，蔡政府禁團令未解，兩岸宗教、文化交流等也都透過組團模式進行，就是卡在陸委會。前總統馬英九執政如果從民國98年開始算起，陸客占全體來台比例將近四分之一，直到104年，陸客都還佔有45.8%，最高是在版年有47.1%，有這麼多大陸人士來台，這是兩岸和平的安全鎖。

游毓蘭指出，多數台人支持開放陸客，她也多次向陸委會反映，台灣如果要重視觀光，一定要開放陸客觀光團，我方無法決定對岸的態度，陸委會主委邱太三開口閉口是大陸禁陸客，但只要我方能夠遞出橄欖枝，一定能夠改變對岸想法，兩岸交流重啟，有效降低兩岸軍事衝突風險。

國民黨立委李德維表示，希望陸委會跟交通部改弦易撤，讓陸客趕快來台，讓產業有實質振興、改善。這幾年疫情嚴重造成觀光業者等非常大的損失。台灣觀光業迅速恢復，陸客也是重要目標之一。民生經濟、百姓收入遠比民進黨意識形態重要。

陸客 交通部長 陸委會

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