辦典禮占工程經費逾2成 藍批鄭文燦「剪綵王」綠斥雙標

桃園市各區公所今天到議會工作報告，多位藍營議員質疑，轄內各區工程花太多錢辦活動，甚至部分活動經費占總經費的五分之一甚至一半，批評前市長鄭文燦根本是名符其實的剪綵王，呼籲新市府不該再浪費。副市長蘇俊賓表示，該辦的典禮還是要辦，但頻率和模式都會檢討，未來會以最合理的比例調整。

對此，桃園市議會民進黨團上午火速聲明，強調鄭文燦過去8年市努力建設桃園，桃園發展才光速進步，反批藍營「選前跑活動、選後罵活動」，根本是雙標。

「桃園區過去8年光開幕剪綵上梁的活動經費就花了5697萬！」議員凌濤表示，桃園區許多工程，每當動土、上樑、啟用就舉辦一次典禮，以朝陽森林公園為例，工程總經費840萬，啟用典禮就花35萬；民富三街瓶頸道路打通工程總經費59萬，活動費用12萬，占總經費21.38%；桃園區戶政地政事務所也花36萬辦活動。

凌濤表示，桃園13區中以大溪區最誇張，辦活動占總體工程比例高達1.44%是全市最高，相較下觀音區只有0.58%，這些活動對觀光發展沒有任何幫助；鄭文燦1月接任行政院副院長，到桃園的公開行程就有一半是參加開幕剪綵，「如果我們有這麼熱愛剪綵的前市長，以後只要桃園辦剪綵、開幕、上樑、動工，通通發函給行政副院長，請他來參加好不好？」蘇俊賓回應，「我們的確很需要行政院來給我們支持。」

議員陳韋曄也提到，平鎮區的宋屋公園修建總經費153萬，完工典禮花17萬；公民會館總經費109萬，啟用典禮20萬；龍南路瓶頸道路打通總經費56萬，竣工典禮就花20萬；另復旦國小周邊人行道工程只是視察也花3萬多元，浪費這麼大的行政資源，就是鄭文燦的作秀錢，「未來這些拍馬屁的活動不要再辦了。」

議員錢龍表示，蘆竹區中山里非營利幼兒園去年草率開幕啟用，樓上的活動中心至今卻還是毛胚屋，連最基本的地板都沒有，這就是好大喜功的表現；蘆竹去年工程經費為5億8000多萬，辦活動就花了300多萬，明明有許多工程都說沒有公帑可以建設，卻一直辦大型放煙火的工程典禮，市府應該好好檢討、撙節公帑。

不過，民進黨團總召呂林小鳳反擊，鄭文燦市長任內讓停擺20年機場捷運完成通車，此外，桃園鐵路地化、捷運綠線都已開工，更有許多重要瓶頸道路打通，每項工程開工、啟用都會邀請議員、市民到場，讓市民朋友了解到每項工程、建設用意，張善政上任後也出席多次開工、完工等活動，藍營議員應以相同標準檢討市府。

議員楊家俍表示，藍營批評根本本末倒置，舉辦活動是讓市民、議員一同了解各項建設意義，了解市府每項建設帶來的便利，此外議員參與也能增加與里長、里民的互動，並與市府各單位現場交換意見，藍營議員「選前跑活動、選後罵活動」，如此雙標，令人搖頭。

議員彭俊豪說，2014年桃園升格前只有20座圖書館分館，升格後完成興建15座圖書分館，鄭文燦任內也積極爭取前瞻基礎建設計畫，修建、興建多個桃園重要亮點，包含永安海螺文化體驗園區、龍潭客家茶文化館、平鎮乙未保台紀念公園、橫山書法藝術館、大溪老街、鳳飛飛紀念館、鄧雨賢音樂聽、馬祖新村、崙坪文化園區等，不只展現桃園獨特亮點及人文，更能帶動在地觀光發展。