國民黨痛批民進黨詐騙惡例一籮筐 經濟成長14年來最慘

國民黨今舉行「2024是誠信vs詐騙的對抗 揭露民進黨『假訊息治國』」記者會，舉出民進黨的經濟、政治詐騙案例，指控政府本身就是最大詐騙集團，從總統、內閣官員到議員通通在說謊，高喊用誠信對抗詐騙，用選票下架擺爛官員。

國民黨發言人林家興指出，蔡英文曾說「台灣經濟20年來最好」，但是持續低薪、高物價、高房價，7年來一件問題都沒解決，導致五一勞動節仍有將近萬名勞工上街抗議總統。民進黨官員尸位素餐，宣稱今年經濟成長率不會比去年差、會觸底反彈，結果去年沒有保三成功，今年保二又恐無望，根本變成「保綠總隊」，是最大的謊言與詐騙案例。

林家興指出，疫後各國經濟和緩復甦，只有台灣經濟斷崖式下降，短短兩季降了將近6個百分點，最新公布的今年第一季經濟成長率竟然是負3.02%，創14年來新低，只有金融海嘯時可比。但目前國際沒有金融危機，王美花卻推給俄烏戰爭與全球高通膨，還怪給大陸經濟復甦不好拖累台灣，但其實今年第1季中國大陸4.5％其實很強勁。

新北市議員江怡臻批評，新北市槍擊案發生不久，市長侯友宜越洋致電警察局，要求警力全部總動員進行掃蕩，然而民進黨中央、立委卻公開質疑侯友宜在演戲，開記者會公然製造侯友宜造假的幻覺。侯友宜原本講電話有時候就是這樣，且明明聽得到電話傳出警察局長的回答聲音，為何民進黨還要無中生有造假？

江怡臻另指出，侯友宜訪星時，台灣記者曾到星國各機關試圖報導不公開行程，遭星國官員關心，結果民進黨卻汙指侯友宜放生記者、採訪困難，結果就連記者本人都跳出來反控民進黨胡說八道。從以上這兩個案例可看出，民進黨作為執政黨，竟公然說出假訊息、帶假輿論風向，讓人感到非常遺憾。

新北市議員王威元批評，民進黨處心積慮拍了一張看起來像是他準備揮拳的照片，隨後立刻指控他是流氓，控訴他打人，到現在貼文還未下架；但是透過影片還原現場可得知，當時他被推擠拉扯，毫無還手。早在4月28日他就三問提出指控的民進黨新北市黨團總召鄭宇恩與議員李宇祥應為公開說謊、抹黑造謠道歉，但鄭宇恩與民進黨新北市黨團仍拒絕道歉。

林家興對民進黨與賴清德主席提出三問：一，民進黨對外造假詐騙，對內也不甩誠信條款，賴清德還能領導？二，賴副總統忙著用公帑公務時間包裝形象，何時提出經濟解方？三，民調被郭侯雙雙超車，賴除了綁樁、玩新媒體，何時真正為年輕人解決低薪高房價問題？