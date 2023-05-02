立院三讀 公務人員酒駕及性騷1年內不能陞遷

立法院會今天三讀修正通過公務人員陞遷法部分條文，為使現行公務人員陞遷制度更臻完善，強化功績導向的陞遷原則，將公務人員陞遷由「資績並重」修正為依「功績原則」辦理，刪除任現職不滿1年不得陞任規定；且未來酒駕及性騷被記過處分者，一年內不能陞遷。

今天三讀條文包括明定依功績原則辦理陞遷、修正陞任評分標準得酌予加分項目、修正積分相同時之排序方式、刪除任現職不滿1年不得陞任規定、增加機關用人彈性和放寬免經甄審規定、明定機關辦理外補應訂定甄選及評比方式等。

三讀條文指出，為賦予機關較大用人彈性，簡化陞遷作業程序，並適度回應公務人員兼顧工作與家庭之訴求，放寬得採2人以上同時調動方式辦理，鬆綁同時調動人數限制。

今天三讀條文中增訂，公務人員最近1年內如有酒後駕車、對他人性騷擾或跟蹤騷擾等違失行為，導致平時考核曾受記過一次以上處分者，不得辦理陞任規定。