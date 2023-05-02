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美菲會談重視台海安全問題 外交部：歡迎與肯定

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
拜登總統（右）1日在白宮接待來訪的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr，左）。圖／取自拜登推特
拜登總統（右）1日在白宮接待來訪的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr，左）。圖／取自拜登推特

美國總統拜登（Joe Biden）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮展開會談，會後發表聯合聲明，強調共同維護南海自由航行的使命，更稱台海安全問題「是全球安全繁榮不可或缺的要素」。對此，外交部表示歡迎與肯定。

外交部指出，從去年開始，中國屢次藉故無端升高對台脅迫及軍事恫嚇，對區域安全與穩定構成嚴峻挑戰，也引發國際社會高度關切，美菲元首的聯合聲明是兩國繼4月11日外交、國防2+2部長級對話後，再度重申台海和平穩定關乎全球利益，凸顯區域各國對維護台海和平穩定具高度共識。

外交部表示，將持續與美國及所有理念相近夥伴攜手合作，捍衛民主價值，以維護台海及區域和平、穩定與繁榮。

台海 外交部 小馬可仕

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