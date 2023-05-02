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立院修法讓海巡執法大膽用槍 危及生命安全得用槍射擊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
海巡署連江艦。記者李隆揆／翻攝
海巡署連江艦。記者李隆揆／翻攝

立法院會今天三讀通過「海岸巡防機關器械使用條例」部分條文修正案，明定海巡機關人員執行職務時，認為犯罪嫌疑人有致命性武器、意圖奪取海巡機關人員配槍等情形，並且危急海巡機關人員的生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

為了強化海巡機關執法規範及保障民眾權益，讓海上執法人員得依法使用器械，提升執法效益，行政院會在今年3月30日通過「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，明定海岸巡防機關人員使用槍械逕行射擊時機。

立法院內政委員會在4月20日初審通過「海岸巡防機關器械使用條例」草案，明定為了規範海岸巡防機關人員在執行業務時，使用器械的種類、必要時機及程序，以保障人民權益，強化執法效能，因此特別制定本條例。

根據三讀通過條文，海巡機關人員在執行職務時，認為犯罪嫌疑人或行為人有以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫海巡機關人員，以及意圖奪取海巡機關人員配槍與其他可能致人傷亡的裝備機具，在危及海巡機關人員生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

三讀通過條文規定，海巡機關人員在執行職務時，遇有遭受武力危害或脅迫；航行海域內的船舶或其他運輸工具，其承載人員涉嫌在我國領域內觸犯內亂、外患、海盜、殺人或走私槍械、毒品之罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時，經過海委會海巡署長就該情形合理判斷，認為已經沒有其他手段制止時，得於必要限度內使用砲。

同時，三讀通過條文增訂，如果情況急迫或者無法有效通聯時，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機及即時應對處理。

三讀通過條文明訂，海委會應該遴聘相關機關代表及專家學者組成調查小組，得依職權或所屬海巡機關申請，就所屬人員使用器械致人死亡或重傷爭議事件之使用時機、過程及相關行政責任，進行調查及提供意見。

三讀條文還增訂，海巡機關人員使用器械，導致現場人員傷亡時，應該迅速通報救護或送醫，並且作必要的保護或戒護，海巡機關人員所屬機關接獲通報後，應該進行調查，並且提供海巡機關人員涉訟輔助及諮商輔導。

海巡署 立法院

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