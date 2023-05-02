快訊

泡麵用煮的，不要用泡的！吃泡麵必學6招，減輕身體負擔

周刊爆薛紀綱偷吃有前科 大學時「吻上合作女星甩正宮」

扯！瓦斯行送貨1支鋼瓶彈落陸橋下渾然未覺 遭自強號撞上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黨內支持誰選總統？ 顏寬恒給出這個答案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於目前黨內總統可能參選人支持誰？前立委顏寬恒說，未來會支持「最強的那一個」。圖／截自youtube千秋萬事
對於目前黨內總統可能參選人支持誰？前立委顏寬恒說，未來會支持「最強的那一個」。圖／截自youtube千秋萬事

會支持哪位國民黨總統參選人？前立委顏寬恒今早接受節目專訪時說，未來會支持「最強的那一個」。他說，希望最強的那一個能帶領引得選舉勝利，讓台灣能回到成為正常的國家、鄉親能過幸福的日子

對於「千秋萬事」直播主持人王淺秋問說，對於新北巿長侯友宜被問到顏寬恒的案子沒有表態或「贊聲（台語，支持）」，他會不會感到如何？顏寬恒說，案子是他個人的案子，不希望有立場的媒體利用他的案子故意去攻擊他的黨內同志。

對於是否找侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘在選舉時替他站台？他說，像他這種在地服務、local的，只要認同、支持的都歡迎。

王淺秋問他，侯友宜有沒有打電話給他打個氣？他表示，自己至今都未與侯或郭有所接觸，而手機是陌生號碼也都不會接，因為有太多騷擾電話，甚至還有人打去謾罵。

顏寬恒 侯友宜 郭台銘

延伸閱讀

貪汙起訴 顏寬恒鼻酸：對方知道打擊我家人可以馬上得分

顏寬恒前助理公開帳戶駁詐助理費 批林靜儀混淆視聽

顏寬恒今控司法羅織入罪 中檢：已起訴不回應

顏寬恒說起訴是羅織罪名 林靜儀：那是顛倒的說法

相關新聞

我外交人士：台巴斷交警報暫時解除

台灣在南美洲唯一的邦交國巴拉圭總統大選，由執政黨總統候選人潘尼亞擊敗第三度挑戰大位的對手艾里格里。我國外交人士認為，巴拉...

黨內支持誰選總統？ 顏寬恒給出這個答案

會支持哪位國民黨總統參選人？前立委顏寬恒今早接受節目專訪時說，未來會支持「最強的那一個」。他說，希望最強的那一個能帶領引...

【專家之眼】誰是富察的真朋友？

兩岸關係微妙複雜，各自雖有以己為主的心願，但仍常為不得不遷就的考量。怎樣在當中求取平衡、把重點放在解決問題、理順關係，考...

【專家之眼】馬英九中流砥柱

最近前總統馬英九批評蔡英文總統「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」違憲，確實擲地有聲、四平八穩，因為這就是中華民國憲法關...

巴拉圭親台派勝選 一圖解析新總統與台巴關係

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看巴拉圭新總統的挑戰。

立法草案朝野共識 消防設備人員應具2年實務

立法院內政委員會昨天排審「消防法」修正草案及「消防設備人員法」草案，全案有大幅進展，但仍未審查完竣。朝野已有共識，未來消...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦