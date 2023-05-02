黨內支持誰選總統？ 顏寬恒給出這個答案

會支持哪位國民黨總統參選人？前立委顏寬恒今早接受節目專訪時說，未來會支持「最強的那一個」。他說，希望最強的那一個能帶領引得選舉勝利，讓台灣能回到成為正常的國家、鄉親能過幸福的日子

對於「千秋萬事」直播主持人王淺秋問說，對於新北巿長侯友宜被問到顏寬恒的案子沒有表態或「贊聲（台語，支持）」，他會不會感到如何？顏寬恒說，案子是他個人的案子，不希望有立場的媒體利用他的案子故意去攻擊他的黨內同志。

對於是否找侯友宜和鴻海集團創辦人郭台銘在選舉時替他站台？他說，像他這種在地服務、local的，只要認同、支持的都歡迎。

王淺秋問他，侯友宜有沒有打電話給他打個氣？他表示，自己至今都未與侯或郭有所接觸，而手機是陌生號碼也都不會接，因為有太多騷擾電話，甚至還有人打去謾罵。