【專家之眼】誰是富察的真朋友？

兩岸關係微妙複雜，各自雖有以己為主的心願，但仍常為不得不遷就的考量。怎樣在當中求取平衡、把重點放在解決問題、理順關係，考驗各方智慧。陸籍的八旗文化總編富察（李延賀）被中共國安機關逮捕事件的發展，正脫離家屬低調意願，越鬧越大。

目前大陸境外為此發言者，由於不明情況，多放在人權道德的立場宣示，並希望藉高調此事，讓富察可以安返台灣。然而，宣示一旦隱然展現道德權利優越意識，貼上標籤，妥協方案就難以找到。情緒宣洩了，問題卻無法解決，便宜了誰？受苦的又是誰？為富察與兩岸關係憂心的家屬及真朋友，可要想清楚了。

從解決問題出發，首先要呼籲中共盡快提供證據釋疑，否則事情繼續按現今邏輯發酵，對中共形象與兩岸關係皆非好事。國安案件敏感，即便台灣政府遇到類似案件，也是力求低調，中共對此一向秘而不宣，這給有心人寬廣的操作空間。隨著台灣選舉逼近，中共既然抓人，應該要評估政治後座力。

目前外界宣示多從言論自由角度出發，包括大陸內部一些網紅也傳富察發言出版有問題。但富察之前說出的是別人寫的書、談的是華夏過去歷史；而中共憲法也是承認言論出版自由的。這當中有什麼問題，中共應該考慮先把證據拿出來。

其次是要請聲援者思考：怎麼做才對富察最好。援救被中共抓捕的案例，始終有兩種聲音：一個是把事情鬧大，讓中共投鼠忌器；二是盡量低調，讓中共有台階可下。前者可以最早爆出消息的貝嶺為例。他臉書文最後說道，以他過去被捕經驗，當年要不是他的弟弟呼籲營救、各大外媒披露、美國政府等的協助，他不可能在短時間獲釋。

但現在國際環境與過去大不相同了。貝嶺在2000年入獄，其時正是中共申請加入WTO前夕，方便美國施壓。但現在中共外交強硬，富察能否複製之前經驗，令人懷疑。即便貝嶺受訪也說，現在與他被捕的時代不同，像他一樣獲釋的情況不可能發生。

另外一條盡量低調，尋求幕後協商的路子，是許多遇事台商常走方式，但成功可能性正逐漸縮小中。因為樹欲靜而風不止，一直有特定勢力在帶風向。看在家屬眼裡，恐怕是非常不好。

說有人在帶風向，是因富察據稱被「秘密」逮捕，知情者除中共政府，應該就是家屬與向之求援的台灣各方力量。事涉國安，中共不會講；而在台家屬應知富察情況，甚至可能說上話、了解當事人意願，否則幾個月不見人影，不會願意低調行事。那問題就來了：消息是如何擴散出去的？而其所帶風向，是中共邪惡，無可妥協，只有強硬逼中，才有活路；甚或表面稱尊重家屬，卻把事情上綱到會影響台灣社會。兩岸互鬥這麼多年，台灣社會軌跡何曾因中共作為改變？危言聳聽，又是誰能獲利？

不論如何，沿著這個風向，許多人馬高調表態要中共放人，包括外媒與NGO組織。看部分人士動作，不脫依真誠善良願望直覺行事者，猜測他們會覺得這是分進合擊，卻沒考慮這些主觀願望，是否造成當事人及家屬的負擔。

從某些角度來說，台灣處境跟富察案有點像。與強權周旋，弱者跑不掉就只有兩條看來互斥之路可選：應該硬碰硬還是低調求全？外來支援有多夠力？可信度有多高？台灣政局人人以愛台為名，卻多依己情緒行事，看似未選邊，其實已經選了，就好像富察案，低調者包括家屬，相信持續互動，可以緩解富察處境，但憑自身考量高調表態者，卻可能壓縮了私下解決的對話空間，把當事人、家屬與真朋友的期待，一起擊滅。