【專家之眼】馬英九中流砥柱

最近前總統馬英九批評蔡英文總統「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」違憲，確實擲地有聲、四平八穩，因為這就是中華民國憲法關於兩岸定位的規定，況且馬英九是講「兩岸互不隸屬」，蔡英文是講「兩國互不隸屬」，兩者天差地別，民進黨不應魚目混珠。

馬英九的立場是完全依法論法，決不是附和北京的「一中原則」，而是兩岸雙方自1992年融冰以來所建立的政治基礎，同時亦可由「九二共識」來概括。再者，中華民國當然是主權獨立的國家，故由外交部來處理對外關係，但因兩岸仍有未解的政治難題，為避免直球對決，先以「九二共識」為基礎，兩岸各自互不隸屬，和平共存，協商解決，並由陸委會與海基會來處理兩岸關係，完全合憲合法。

反之，若主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，那就是明目張膽的兩國論，完全違法違憲。依此，那就應該以外交部來掌理大陸政策，為何還抱著陸委會不放？尤其執政黨夾著立院多數，只要修改「行政院組織法」即可廢陸委會，為何至今毫無動靜？

其實，這還與美方所主張「反對兩岸片面使用武力改變現狀」的策略有關，最近這種陳述連歐洲與韓國都搭上列車，可見其影響力之大，與國際關注度之高。進一步觀之，所謂「反對兩岸片面改變現狀」，那不就是「不統、不獨」？「反對使用武力」那不就是「不武」？這不就與馬英九在2008年上任時的「不統、不獨、不武」政策若合符節？可見此政策立場才最符合國際潮流。而在此國際情勢的影響下，不改變現狀的兩岸「和平協議」(peace accord)，不才是最佳的選項？

若依照兩國論，以外交部來處理兩岸關係，這是否違反美方上述的政策主張？正如馬英九基金會執行長蕭旭岑所言，如果總統府要推動新的政治工作，推動兩國論入憲、實現實質台灣獨立，請光明正大召開記者會，親自對外宣布，看看美方的反應如何？以往蔡英文不也反對「入聯公投」與「正名公投」？

總之，避免直球對決，並以蒼生為念，以智取勝，乃台灣最高的國家利益(raison d'état)與生存之道，取決於政治人物的一念之間，必須審慎為之。否則擦槍走火甚至兵戎相見，豈是台灣人民所願見？