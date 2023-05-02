學者看勞工訴求 為何增國定假日比縮短工時「有感」？

為了落實勞工周休二日，民進黨政府在2016年砍掉七天的國定假日。近年不少立委提出增加國定假日，立院國民黨團日前也喊話希望執政黨立委支持修法，將勞動節定為全國都放假的國定假日。此次勞工大遊行的第一大訴求也是「國假(國定假日)要恢復」。政大法律系副教授林佳和指出，政府當年是為了縮短工時而砍假，但台灣人的休假習慣是「喜歡放假而不傾向縮短工時」，因為即使法定縮短工時、但「慣老闆」仍希望員工加班，導致勞工只有「國定假日」才能真正休假。

2016年之前，勞基法採「「雙周84小時工時制」，周休二日的勞工每周少工作兩小時，一年積欠資方104小時，勞動部因此用砍假國定假日七天抵銷，造成台灣的國定假日低於國際水準。之後勞工團體開始訴求「還我七天假」，要求行政院提案「國定假日法」，將國定假日恢復為19天。

林佳和認為，這幾年勞基法休法縮短勞工每周每月的工時，但民眾其實「無感」，因為台灣人的休假習慣是東亞模式—喜歡放國定假日而非縮短工時(提早下班)。根本原因在於即使縮短法定工時，員工仍然無法拒絕職場加班的要求、員工也不好意思或無法請特休，導致只有「國定假日」才能真正放到假。

日本跟台灣休假習慣相似，國定假日數量卻高於台灣。歐美國家的國定假日雖少，但其保障的特休假高於台灣、使用率也高，因此員工真正休假的時間遠高於台灣。林佳和認為，政府縮短工時立意良善，但必須考慮台灣職場的休假習慣，否則「幾波修法都沒用」。此外為了促進觀光或商業消費力，他認為增加國定假日有其必要。

至於另一訴求「勞工要加薪」，勞團要求制訂基本工資法、落實基本工資3萬元。基本工資審議委員、台大國發所兼任教授辛炳隆認為，基本工資法一旦立法，工資的調漲幅度和計算方式「一切入法」、鐵板一塊，調幅未必會比現在高。還不如現在一年調一次、由基本工資審議委員會根據各方要求衡量工資漲幅。至於基本工資3萬元，他認為以現在2.6萬多元的基本工資，要在明年之前調到3萬元，「短時間拉太高會引發問題」、企業無法承受，溫和穩定調漲才是上策。