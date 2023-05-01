FAPA晚會 賴清德：用備戰來避戰、得到和平

副總統賴清德今晚參加「台灣人公共事務會（FAPA）」40周年慶祝晚會表示，當台灣站穩民主自由的立場，並能提高自我防衛力量的時候，台灣與印太地區或世界民主陣營共同合作，就能發揮力量，讓中國不敢輕舉妄動；換句話說，就是用備戰來避戰、來得到和平。

他相信，只要團結合作，就有信心能達到和平的目標，這符合全世界每一個國家的利益，期盼大家一起朝此目標來努力，這也需要FAPA繼續站在第一線，「我們並肩作戰，一定會贏。」

今天晚會，美國前白宮國安顧問波頓、總統府資政姚嘉文皆同場參與。賴清德表示，很高興受邀參加FAPA的40周年慶祝晚會，除了要歡迎大家回台灣，並祝福晚會順利成功之外，他也和蔡英文總統一樣，發自內心感謝FAPA這40年來，為了促進台美關係、捍衛台灣主權，以及台灣民主自由的努力與付出，大家人在美國，但實際上心在台灣。

賴清德提到，特別是在台灣退出聯合國，台美斷交風雨飄搖的那段時期，因為FAPA的前輩們遊說美國國會及政府，才有辦法順利通過「台灣關係法」及美國對台灣的六項保證，他也再次表達感謝之意。

賴清德指出，40年來FAPA堅守在美國第一線為台灣打拚，在大家共同努力之下，美國國會也通過「台灣關係法」、「台灣旅行法」及國防授權法案等，對於台灣的國家安全、促進台美關係、教育及文化的交流上都有很大的貢獻，也對台灣未來發展有很大的幫助。

賴清德認為，現在國際局勢變化很大，台灣直接面對中國的威脅，但是台灣一定要堅守民主自由的力量，「過去大家為民主打拚，未來大家來為和平奮鬥，這樣好不好？」

賴清德說，和平是無價的，戰爭沒有贏家，無論受到任何威脅，都不應該改變和平的力量，也不放棄任何和平的機會。因此在蔡英文總統帶領之下，不僅要增強國家力量，一方面也與民主或理念相近的國家合作，無論是安全、經濟、外交各方面，加強彼此的聯繫與力量，希望台灣可以在印太地區發揮關鍵力量，扮演最主要和平發展的角色。