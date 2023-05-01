總統頒獎難抵銷污名侵害 空服員拒當指揮中心畢典背板

中央流行疫情指揮中心今天已解編，但傍晚媒體群組仍發出一採訪通知，告知媒體明晚有一場「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，蔡英文總統、行政院院長陳建仁都會出席，活動開場就是「為疫情逝者默哀一分鐘」，然後是播放短片、長官致詞，表揚感謝、排字儀式、精華影片等。活動強調由總統及行政院長「親自頒發感謝獎座及有功人員及團體，向他們致上最真誠謝意。」

不過，受邀授獎的桃園市空服員職業工會，顯然不領情。桃園市空服員工會上周五在臉書粉專貼出邀請卡，並發出聲明強調「機組員在疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」，因此「婉謝邀請，不會出席。」

今傍晚記者向桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱查證，工會收到的邀請確實就是明日晚會，授獎團體高達數十個，說是可以跟總統合影留念。但經內部討論，決定不出席，「我們不想當指揮中心畢業典禮的背板。」

以下為桃園市空服員工會聲明全文：嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心（下稱指揮中心）預定在112年5月1日解散，並通知桃園市空服員職業工會（下稱本會）將在112年5月2日辦理感恩會，表彰防疫有功人員，邀請本會代表空服員受獎，然本會經內部討論，認為「機組員在疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」，決議婉謝邀請，不會出席。

機組員的工作性質特殊，經常在國跟國之間往返，面對極高的傳染風險，但國家仍有各種航空輸運之需要，上機服勤的機組員，只能小心翼翼保護自己，深怕被傳染、更深怕傳染給旅客和生活周遭之人。然而空服員作為邊境防疫的前線，疫情爆發之際，竟不能在第一時間得到完善的防疫護具，有如沒有武器就被推上戰場之人，從口罩、手套到防護衣和機上組員專用廁所等等，都是本會和基層空服員，花莫大力氣向航空公司和主管機關發聲爭取，才能得到。

《國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施作業原則》更讓機組員陷入反覆隔離的輪迴中，在外站飯店要隔離、機上要嚴密防範、返台後仍要繼續隔離和自主健康管理，非身在其中之人，或難想像基本人權、自由、生活圈被反覆剝奪的惡夢。反覆隔離所影響的並不只是機組員個人，本會許多會員肩負家內長輩和小孩的照護、陪伴和教育，所影響的更是幾千個家庭的親情、愛情和友情。

從指揮中心和交通部民用航空局（下稱民航局）的公開說明和統計資料，皆可證明，從疫情爆發開始到《國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施作業原則》停止適用期間，絕大部分空服員都恪遵防疫規範，實際染疫者和違反紀律者都比例極低。可惜發生特定個案違反防疫規範時，本會和許多機組員相關工會都透過各種方式發聲表達，期盼指揮中心不要連坐懲罰無辜之人，應顧及機組員的人權和心理衛生，但指揮中心仍選擇全面提高機組員的隔離天數。機組員甚至連就醫養病和搭乘大眾運輸的基本需求都嚴重受限，以及過高頻率的篩檢，也一再刺傷機組員的身心狀況。

恪遵防疫規範的機組員一同被連坐懲罰的結果是，全體空服員都要承受過度的汙名，被非人化當作傳染的媒介、被惡意用「性」攻擊抹黑道德和人格，空服員及其家人和小孩，被社區歧視、被學校排擠的故事也所在多有。高高在上的有權力者，如何能理解，一個人走進醫院刷健保卡就被投以奇怪眼光是甚麼心情、安分守己過日子但常常被投黑函檢舉，疲於奔命寫報告解釋是甚麼心情，以及稍一不慎就可能人生半毀又是多麼恐懼。許多人在疫情期間都不敢承認自己是個空服員，只是個普通的空服員。

本會尊重指揮中心對防疫政策的判斷，並深知指揮中心在防疫期間有諸多的苦勞和功勞。然本會以為，承受再多汙名和風險，仍恪遵防疫規範和敬業工作的光榮，不用透過功獎，也會長存空服員的心中，更不認為，機組員在疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，能用頒獎來抵銷。考量不少空服員仍未能從社會的集體不信任和有如白色恐怖的圍剿中平復身心，故決定婉謝出席感恩會。

最後，本會想對我們的總統、我們的行政院、指揮中心和民航局說，空服員真正需要的絕非多一個防疫有功獎項，空服員需要的是你們在疫情恢復之際，全力來協助空服員的集體聲譽一起平反、洗刷集體的汙名，空服員需要的是在疫情恢復但勞動環境依然艱辛的此刻，你們能跟工會站在一起，保障空服員和全體勞動者未來不用血汗的生活。本會深信，比起領獎和受獎，這才是你們應有的為國為民的高度，也才是本會能配得起全體會員支持和信賴的聲音，望週知。