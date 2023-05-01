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陳致中即將發監！陳水扁明上凱道行使請願權 訴求這理由
民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁明天將上凱道，阿扁說，這是他首次行使憲法的請願權，希望關注選罷法修正草案對輕判、給緩刑、得易科罰金的洗錢罪被告，思考是否有必要褫奪參政權終身的違憲爭議問題。
陳致中今晚手機沒有接聽，無法得知回應，陳水扁預告，明天下午3點15分至4點，他會現身凱道，向總統府、行政院及立法院四大黨團提出訴求，針對「公職人員選舉罷免法修正草案」涉及違反比例原則一事，提出他生平第一次的請願訴求。
陳致中僅判刑1年，不符法務部防逃要點的3年以上重罪，不過該案屬於社會矚目，上周雄檢已先按北檢囑託分案，由執行檢察官訂定發監日期再寄發傳票。
曾負責執行的檢察官表示，發監執行日檢察官都會審酌，執行前，除了訊問人別外，也會考量家庭、身體狀況等因素，雖然是受刑人，但也得確保人權不受侵害。
他預估，若算入公文往返時間、傳票寄送等時間，預估陳致中最快可能1、2周執行，最晚可能1個月才會發監。
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