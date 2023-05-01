陳琬惠籲政府：別再把照顧勞工承諾當成選舉騙票工具！

今天是五一勞動節，民眾黨立委陳琬惠表示，蔡政府執政七年，提出的18項勞工政策近8成沒有落實，過勞與職災新聞屢傳，日前副總統賴清德高喊民進黨與勞工站在一起，行政院長陳建仁也說政府會做勞工強力的後盾，這些話聽在廣大的基層勞工耳裡，極為諷刺。

陳琬惠指出，勞保基金破產的危機迫在眉睫，民進黨政府的改革方案連影子都沒看到，只想用暫時性的撥補止血，把責任丟給下一屆政府；總統蔡英文選前承諾的最低工資法，執政近8年，仍舊走不出行政院的大門。

陳琬惠表示，政府說要照顧勞工不能只是空口說白話，她多次接到測量助理、工友與清潔隊員等基層職工的陳情，替他們發聲；台灣40年來停滯不前的薪資加上飛漲物價，不合理的待遇已嚴重打擊基層職工的士氣，政府真的不能裝作沒看見。

陳琬惠指出，黨內立委賴香伶提出籌設立法院公共年金改革委員會，已經獲得多位跨黨派委員們連署支持，希望本屆全體委員可以凝聚共識促成。「低薪、過勞、職災、高房價」正在吞噬多數勞工的夢想，請蔡政府謙卑傾聽勞工聲音，積極面對即將破產的勞保基金問題，落實勞動檢查，動起來研擬最低工資法，「別再把照顧勞工的承諾當成選舉騙票的工具！」