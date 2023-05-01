快訊

陳致中即將發監 陳水扁為「這理由」明上凱道行使請願權

竹科無薪假現蹤 傳一家半導體封測廠已通報224人

陳琬惠籲政府：別再把照顧勞工承諾當成選舉騙票工具！

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委陳琬惠呼籲政府，「別再把照顧勞工的承諾當成選舉騙票的工具！」 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠呼籲政府，「別再把照顧勞工的承諾當成選舉騙票的工具！」 圖／聯合報系資料照

今天是五一勞動節，民眾黨立委陳琬惠表示，蔡政府執政七年，提出的18項勞工政策近8成沒有落實，過勞與職災新聞屢傳，日前副總統賴清德高喊民進黨與勞工站在一起，行政院長陳建仁也說政府會做勞工強力的後盾，這些話聽在廣大的基層勞工耳裡，極為諷刺。

陳琬惠指出，勞保基金破產的危機迫在眉睫，民進黨政府的改革方案連影子都沒看到，只想用暫時性的撥補止血，把責任丟給下一屆政府；總統蔡英文選前承諾的最低工資法，執政近8年，仍舊走不出行政院的大門。

陳琬惠表示，政府說要照顧勞工不能只是空口說白話，她多次接到測量助理、工友與清潔隊員等基層職工的陳情，替他們發聲；台灣40年來停滯不前的薪資加上飛漲物價，不合理的待遇已嚴重打擊基層職工的士氣，政府真的不能裝作沒看見。

陳琬惠指出，黨內立委賴香伶提出籌設立法院公共年金改革委員會，已經獲得多位跨黨派委員們連署支持，希望本屆全體委員可以凝聚共識促成。「低薪、過勞、職災、高房價」正在吞噬多數勞工的夢想，請蔡政府謙卑傾聽勞工聲音，積極面對即將破產的勞保基金問題，落實勞動檢查，動起來研擬最低工資法，「別再把照顧勞工的承諾當成選舉騙票的工具！」

陳琬惠 職災 行政院

延伸閱讀

陳琬惠指在原保地蓋豪宅 羅文嘉：不需為柯文哲丟泥巴

鏡電視申照疑雲陳耀祥列他字案 陳琬惠籲請辭NCC主委

陳琬惠向監察院檢舉 徹查民進黨權貴農地蓋屋

權貴農地又一樁？ 立委陳琬惠再爆還有2綠營人農地蓋房舍

相關新聞

陳致中即將發監！陳水扁明上凱道行使請願權 訴求這理由

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，近期將發監執行。陳致中父親、前總統陳水扁明天將上凱道，阿扁說，...

總統頒獎難抵銷污名侵害 空服員拒當指揮中心畢典背板

中央流行疫情指揮中心今天已解編，但傍晚媒體群組仍發出一採訪通知，告知媒體明晚有一場「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚...

波頓：台灣越融入集體防衛結構 被侵略機率就越小

美國前白宮國安顧問波頓今天表示，國際局勢板塊正迅速改變，進入非常危險時期，北京、莫斯科創造威脅世界新軸心；而台灣越是融入...

影／出席桃園米干節被問郭當副手？ 侯友宜：同心面對所有問題

新北市長侯友宜與桃園市長張善政一同出席桃園龍岡米干節，面對媒體提問與郭台銘是否當副手議題，侯友宜表示，不管外面如何看待，...

FAPA40週年晚會 正副總統與美前國安顧問波頓齊聚慶賀

台灣人公共事務會（FAPA）今天在台北喜來登飯店舉辦40週年慶祝晚會，邀請蔡英文總統、副總統賴清德、美國前國安顧問波頓、...

陳琬惠籲政府：別再把照顧勞工承諾當成選舉騙票工具！

今天是五一勞動節，民眾黨立委陳琬惠表示，蔡政府執政七年，提出的18項勞工政策近8成沒有落實，過勞與職災新聞屢傳，日前副總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦